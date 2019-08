La presión llegó rápido: Ganar o Ganar para el Barcelona ante el Betis con Guardado y Lainez

El decepcionante debut, le mete presión extra al equipo de Ernesto Valverde

La presión llegó rápido para el FC Barcelona quien apenas en la Jornada 2, ya está obligado a ganar.

El Barcelona tuvo un decepcionante y caro debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó en el último minuto, ahora se presenta para el partido contra el Betis casi sin delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suárez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia y que terminó con una importante rotura muscular y cinco semanas de baja.

La recuperación de Lionel Messi, quien aún no lleva ni un minuto jugado, no llegó a tiempo y el argentino no recibió la alta médica por lo que no verá acción en el partido.

¡Todo el peso en Griezmann! ⚽ Lionel Messi quedó DESCARTADO de última hora para el duelo ante Betis y Barcelona deberá apostar todo en el francés. La convocatoria del Barsa es _______ pic.twitter.com/M6ffTzSXVo — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 24, 2019

Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse también el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.

Después del experimento fallido de Valverde en San Mamés, se espera que Sergio Busquets recupere la titularidad, y que ésta la comparta con De Jong y Rakitic.

Por su parte, el Betis de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, con pasado azulgrana al formar parte del cuerpo técnico del fallecido Tito Vilanova y del argentino ‘Tata’ Martino, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante el Valladolid con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou.

Los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez fueron convocados por el técnico.

LA LIGA Tanto Andrés Guardado como Diego Lainez son parte de la convocatoria de Rubi para la visita del Betis al Barcelona en la segunda fecha del campeonato de liga en España.#CentralFOX pic.twitter.com/I1PW0NssGD — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 24, 2019