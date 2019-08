Alejandra Barrales, exlideresa del PRD renuncia al partido

Juan Zepeda, otro de los políticos de izquierda dejó las filas del perredismo

MÉXICO – Alejandra Barrales y el senador con licencia Juan Zepeda renunciaron a su militancia en el PRD, luego que el partido se sumara a una nueva plataforma política, Futuro 21.

Barrales, quien dirigió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 2016 y 2017, publicó una carta de renuncia en su cuenta de Twitter.

“.@JuanZepeda_ y yo queremos compartirles una decisión importante. Gracias por leernos”, posteó la también ex senadora y ex diputada local.

“Hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política, algunos se opondrán a ello, nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento”, se lee en la misiva.

En el documento, ambos políticos afirman que seguirán en la lucha, porque así se requiere en un País donde se viven “tiempos de cambio”, con una sociedad participativa y ciudadanos que exigen.

El PRD mutará a Futuro 21, una iniciativa conformada por integrantes de ese partido, Gobernadores en funciones, ex militantes del PRI, ex colaboradores de aministraciones panistas y ex candidatos presidenciales.

Juan Zepeda pidió licencia como senador en diciembre pasado por cuestiones médicas y se prevé retome la actividad legislativa en septiembre.

“Hoy termina una etapa en mi carrera política. ¡GRACIAS TOTALES! Hasta siempre!!!!”, posteó el político mexiquensen en su cuenta de Twitter, en la que también publicó la carta.