¡Este es el Plan B de las Chivas e incluye a Chicharito y Almeyda!

Amaury Vergara dijo en una entrevista que sí tienen contemplado el regreso de Javier Hernández para un futuro y que Matías Almeyda tiene las puertas abiertas

En Chivas las cosas no marchan como se esperaban y el inicio de torneo ha sido un tanto complicado para el equipo que dirige actualmente Tomás Boy. Los refuerzos parece no responder, salvo el defensa Antonio Briseño quien se ha partido el alma en la cancha tratando de que el equipo mejore, pero sus compañeros no logran contagiarse del ímpetu del recién llegado de Portugal.

Los aficionados piden a gritos que se tomen acciones con jugadores como Oribe Peralta, Oswaldo Alanís y el guardameta Toño Rodríguez quienes han quedado a deber en el rendimiento que la directiva esperaba de ellos.

Es por eso que Amaury Vergara ya trabaja en un plan B del cual ha dejado saber un poco en una entrevista concedida hace algunos días. El nuevo presidente de Chivas ha confirmado que sí está en sus planes traer a Javier Hernández quien milita actualmente en el West Ham de la Premier League, sin embargo las pláticas aún están en trámite pues el futbolista mexicano tiene claro que aún no es momento de regresar a la liga MX. Pero Amaury afirmó que no descarta que en un futuro no muy lejano el máximo anotador de la Selección Mexicana pueda volver a vestir los colores de las Chivas.

Otra parte que complementa el plan de Amaury Vergara ante los malos resultados entregados por el ‘Jefe’ Boy, es el regreso del ‘pastor’ Matías Almeyda quien actualmente marcha con un gran paso en el equipo de San Jose Earthquakes de la MLS, metiéndolos a playoffs luego de ser el peor equipo de la liga el año pasado.

¡Ohh, vuelveee! 😍🐐 Amaury #Vergara le tiró un guiño a Matías #Almeyda, le abrió las puertas de par en par y no descarta su vuelta… ¿lo convencerá? Ojito que ya no está el Tío Higuera… pic.twitter.com/x3aeMtqeRb — Caliente Books (@CalienteBooksMX) August 27, 2019

Aún no sabemos si esto se dará en las próximas semanas o en los próximos años, lo que sí es que todos los aficionados rojiblancos sueñan con el día en que este par regresé a Guadalajara para buscar de nuevo la gloria que tanto merece Chivas.