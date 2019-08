Video: Lizbeth Rodríguez, la Chica Badabun, ¡confirma los rumores y presenta a su hijo!

La youtuber decidió romper el silencio y abrió su corazón

Lizbeth Rodríguez se expuso solita y confirmó los rumores mediante un video en donde confesó que sí tiene un hijo.

A través de su canal de YouTube, la presentadora de Exponiendo Infieles reveló que tiene un pequeñito de dos años que se llama Eros, a quien nombró como “El hombre más importante de su vida”.

“Para mí es difícil que una parte tan importante de mi vida esté oculta para ustedes. Soy mamá, tengo un hermosísimo hijo de 2 años, y lo mantuve oculto porque si ustedes ya son mamás o papás me entienden perfectamente“, dijo.

La voluptuosa explicó que lo único que quiere es darle la mejor educación a su hijo y está luchando para ello.

“Cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y bienestar de tus hijos, es la cosa más preciada. Uno como mamá no permitirías que nadie hable mal de sus hijos porque es lo más importante. A mí me dicen mil cosas, pero ¿si un día alguien dice cosas feas de mi hijo?”, agregó.

Una de las razones por las que no había revelado la carita de su primogénito es por el bullying que existe en redes sociales, sin embargo se dio cuenta que a su niño le encanta estar frente a las cámaras.

“Quisiera compartirlo con ustedes, me hace la persona más feliz tener un hijo, es lo mejor que me ha pasado en la vida, a raíz de que a mi hijo no le afecta, que le gusta salir en cámaras, me di cuenta que ya estaba lista para hablarles de él“, agregó.

ASÍ LO DIJO

“Realmente antes no me sentía lista porque me daba miedo exponer a mi hijo a las críticas y a las burlas porque la gente es mala, hace cosas sin tocarse el corazón”.