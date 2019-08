Video: Tres detenidos tras hallar guantes con sangre en el carro de un hombre desaparecido en West Covina

La familia no ha sabido del hombre desde el pasado jueves

Un hombre de la ciudad de West Covina fue reportado como desaparecido el sábado 24 de agosto informó la policía de esa ciudad.

Su familia no había sabido nada de John Brian Mananghaya Águila, de 28 años, desde el jueves 22 de agosto a las 4:30 p.m. El hombre no fue a trabajar al día siguiente y no regresó a su casa, un comportamiento que no lo caracterizaba, informó la Policía de West Covina (WCPD).

Durante la investigación los detectives se dieron cuenta que el carro de Águila, un Honda Civic blanco modelo 2017, había sido confiscado en la ciudad de San Dimas el viernes 23 de agosto.

Al hacer una pesquisa dentro del maletero del vehículo los detectives “hallaron guantes y ropa ensangrentada”, según el comunicado.

Video de vigilancia permitió identificar a un hombre que presuntamente conducía el Honda Civic el cual fue estacionado en una zona residencial. El hombre no correspondía a la persona desaparecida, por lo tanto fue considerada como una persona de interés. La policía publicó el video del sospechoso en el momento en el cual dejó estacionado el carro en San Dimas.

El martes 27 de agosto, el equipo del SWAT de WCPD allanó una casa ubicada en la cuadra 1400 de la calle Third en La Verne, donde tres personas fueron detenidas mientras se realizan investigaciones posteriores.

Águila aún no ha sido localizado.

Las autoridades piden la ayuda del público. Cualquier persona que haya visto o tenga información sobre John Aguila, debe comunicarse con el WCPD al 626 939-8557. También puede dejar un mensaje anónimo en una línea 626 939-8688.

