Conoce la obsesión de Manuel Turizo; no lo podrás creer

"ADN" es el título de su primer álbum, y platicó en exclusiva acerca de este trabajo

Manuel Turizo es un joven colombiano que en tres años se ha convertido en uno de los principales exponentes de la música urbana, tras el inesperado éxito que obtuvo su sencillo “Una lady como tú”, el cual se distinguió de otros tracks en el género por orientarse hacia un sonido más romántico, en la misma línea de los hits de Piso 21 y Mau & Ricky. Pero Manuel nunca ha estado sólo en su carrera: siempre lo ha acompañado su hermano Julián, quien toca el ukulele y es parte fundamental en los arreglos de sus temas, por lo que se les puede considerar tanto un dueto como un artista solista. Su muy esperado álbum debut, ADN, contiene 16 tracks, entre los que destaca el sencillo “Te quemaste”, un dueto con Anuel AA. En exclusiva, Manuel y Julián nos hablan de su carrera, sus gustos, el auge de la música urbana y una obsesión que muchos no sabíamos que tenían.

¿Por qué el nombre de “Manuel Turizo” en un dueto? ¿No sería mejor usar un nombre como el de Mau & Ricky, otros hermanos famosos en la música urbana?

Julián.- Desde que comenzamos, mi hermano me decía que cantara con él. Yo también canto, incluso en vivo; le hago los coros a Manuel. Pero desde el comienzo yo identifiqué que la voz rara, personal, era la de mi hermano. Él tiene una voz inusual que no estaba en el mercado. Yo le decía: “Brother, el que tiene la voz diferente eres tú. Trabajemos juntos, pero canta tú”. Todo lo hacemos juntos, y cuando menos nos dimos cuenta, vimos que el nombre se quedó como Manuel Turizo; no nos pareció relevante cambiar el nombre porque ya estábamos cómodos trabajando así, y así seguimos.

Manuel, estudiaste por Internet, pero la música también es una carrera. ¿Quieres estudiar alguna otra?

M.- El estudio por Internet no fue una carrera, sino el bachillerato. Tuve que terminarlo así, por esto mismo, por esta carrera, que no me daba tiempo para asistir a clases, y ésta era una oportunidad única, esto era lo que soñábamos desde que tenemos memoria, por lo que era una de dos: o estar en un salón de clase, o hacer esto. Y pues prefiero un millón de veces más en la vida hacer esto.

Han realizado duetos y colaboraciones con grandes artistas, pero ¿quién pueden decir que es su gran ídolo?

M.- Pues ídolos en sí, personas que admiro mucho cómo cantan, puedo decir que Pablo Alborán es un maestro del canto para mí.

J.- A mí me gusta mucho Bruno Mars; me parece muy talentoso. Es alguien a quien admiro muchísimo.

Están presentando la producción ADN. ¿Tienen ustedes algún álbum de música que les haya marcado en su vida?

M.- Sí, Energía, de J Balvin.

J.- A los dos nos marcó, sin duda. Es un álbum que disfrutamos de principio a fin. Nos sabíamos todas las canciones, nos gustaban casi todas, pero al decir casi todas es que si eran diez, nos gustaban ocho y las escuchábamos completas cada vez que nos juntábamos en el carro, y admiramos muchísimo eso de ese álbum. Fue un reto muy grande, porque nosotros decíamos ‘quiero causar eso en el resto de las personas. Quiero que la gente valore un álbum. Que no sea como ‘ah, ¿ya salió el álbum? Entonces las buenas son ésta y ésta y esas dos son las que tengo guardadas’. Sino que se puedan juntar en su carro y puedan poner el álbum completo.

M.- Yo creo que para nosotros el sueño de un álbum exitoso, no de canciones exitosas, nació en ese momento. Con el de J Balvin.

¿En cuánto tiempo tardaron en tener el producto ya terminado?

M.- A nosotros nos tomó tres años, porque hicimos muchas canciones para poder elegir esas 16 que integran el álbum. Hicimos demasiadas, más del doble. Pero queríamos que todas fueran muy distintas; que cada una tuviera una identidad completamente diferente. Por eso nos quisimos tomar bien el tiempo, con calma, que no fuera algo de afán, sino algo que, cuando tuviera que estar hecho, iba a estar bien terminado.

Ustedes se distinguen por letras románticas y ritmos más suaves. ¿Están abiertos a experimentar con otros estilos, como el rock o toques de ritmos caribeños?

J.- Claro, nosotros somos muy abiertos a cualquier género. Nos gusta mucho cuando experimentamos en distintos géneros; incluso en este álbum tenemos el reguetón, que pues es la base que nos caracteriza. Tenemos también una canción que es combinada con reggae puro; baladas, R&B…entonces nos encanta experimentar en otros géneros, y lograr hacer un hit en otro estilo musical es algo que causa mucho orgullo, así como lo logramos con “Culpables”, que es una balada con la que nos ha ido excelente.

De las personalidades con las que han trabajado, ¿a quién consideran alguien especial?

M.- A Mau & Ricki; son unos tipazos. Tenemos mucha química con ellos, aparte de lo laboral, en lo personal. La verdad es que nos llevamos muy bien. Nos hicimos muy buenos amigos.

¿Cuál es su opinión acerca de que la música urbana en español está invadiendo los charts de música en inglés, rompiendo las divisiones que antes existían?

J.- Yo creo que es un momento muy importante el de la música urbana, que se ha venido trabajando desde hace más de diez años, y que mucha gente en algún momento llegó a pensar que no iba a pasar. Pero gracias a las uniones, a las colaboraciones que han caracterizado mucho al género urbano, se ha logrado que este género se vuelva más famoso y más popular cada vez. Llega a más idiomas, más países, más nacionalidades; traspasa todo tipo de fronteras, que hasta en Asia están empezando a escuchar el reguetón, y hasta ahí en los charts de Asía se ha metido ese tipo de música; es algo de lo que hay que sentirse orgulloso.

Poco se sabe de los gustos de los artistas de este género en cuanto a otras artes; ¿hay alguna película que les haya marcado en especial, siendo su favorita?

J.- ¿Puede ser una serie? Porque a los dos lo que nos ha marcado más, nos llama la atención, admiramos y respetamos muchísimo, es “Game of thrones”. Mi hermano me la recomendaba y yo le decía: “Es que yo no soy fanático de las cosas de la edad media, esas cosas de dragones”

M.- Nos parece una serie impresionante; una gran producción. El nivel al que llegaron, la animación…¡“Game of thrones” es fenomenal!

Entonces ¿te obsesionó casi al nivel de aprender el idioma dothraki que hablaban ciertos personajes en la serie?

M.- (Risas) Sí, buenísimo; bueno, casi a ese nivel.

