La moda de otoño de Leslie Grace

La bachatera nos dice cómo se adapta al cambio de estación

La cantante Leslie Grace describe su estilo como “joven y fresco”, pero al mismo tiempo “clásico”.

“Combino prendas de vestir como las que mi mamá se ponía en su época con lo que se está llevando ahora”, nos comentó, antes de responder algunas preguntas sobre sus planes para vestir este otoño.

¿Cuáles son tus consejos para hacer la transición de temporada en tu régimen de belleza?

En mi cartera, mantengo ciertas cosas esenciales que siempre uso sin importar la temporada. Un labial nude y otro rojo, con un lip gloss transparente son tres cosas que nunca fallan y caen bien en cualquier ocasión. También bloqueador solar para proteger la piel en todo momento; y trato de siempre viajar con una botella de agua para mantenerme hidratada.

También uso productos esenciales que funcionan en cualquier temporada. Uno de mis favoritos es la pasta dental Colgate Optic White High Impact White porque ayuda a combatir las manchas en los dientes causadas por el café, vino y algunos de mis alimentos favoritos. ¡Así mantengo mi sonrisa blanca para cualquier ocasión!

¿Qué estilo piensas lucir este otoño? ¿En qué te inspiras?

El otoño es mi estación favorita. Este año creo que voy a usar muchos enterizos, como overalls de corduroy y chaquetas de texturas raras en tonos neutrales y cálidos con toques de colores primarios. Mi inspiración, cuando tiene que ver con mi estilo, viene de lo que estoy viviendo, el ritmo de mi vida y las personas a mi alrededor, pero más que nada de cómo me siento. No pienso mucho en lo que está de moda cuando me visto.

¿Cuáles son las piezas básicas de moda que recomiendas para el otoño?

Unas botas cómodas, una chaqueta de mezclilla o de faux piel, que creas que combina con varias cosas. Y unos tenis con colores diferentes que pueden agregarle un toque distinto a cualquier outfit que te pongas.