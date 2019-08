Mujer se opera para tener la “vagina más gorda del mundo” y casi muere

Además de todas las operaciones de estética que se ha realizado, Mary también está cubierta de tatuajes

Una modelo de Instagram ha contado cómo “casi murió” después de someterse a una cirugía para tener la “vagina más gorda del mundo”.

A Mary Magdalene, de Toronto, Canadá, le encanta parecerse a una muñeca hinchable, sin embargo, su adicción a la cirugía estética casi la mata. Incluso tuvo que recibir dos transfusiones de sangre después del último paso por el quirófano.

La joven de 24 años afirma que ha gastado un total de $100,000 dólares en cirugía plástica. Su primera intervención se la realizó con tan solo 21 años.

“Soy stripper desde los 17 años y siempre me ha encantado el aspecto de “chica de plástico”, me encanta poder transformar mi cuerpo como quiero”, declaró en una entrevista según reporta Unilad.

Sin embargo, su afán por la cirugía la llevó al borde de la muerte cuando se quiso someter a una inusual operación estética.

“La operación más inusual que me he realizado fue muy recientemente, en mi vagina. La diseñé a medida, así que tengo la más gorda del mundo. Pero fue duro, casi me muero durante la operación. Tuve que recibir dos transfusiones de sangre. El médico dijo que estaba perdiendo mucha sangre y me estaba poniendo muy pálida”, explica la afectada.

Pensó que iba a morir. Comenzó a sentir náuseas que le duraron durante toda una semana. Además, tuvo una reacción alérgica grave a la nueva sangre que recibió de la transfusión.

Por suerte sobrevivió a las complicaciones de la operación y se está recuperando. Tan pronto esté completamente curada, mostrara cómo luce su vagina. Está impaciente por mostrar a sus seguidores el diseño que hizo de sus partes íntimas para lograr tener la vagina más grande y gorda del mundo.

Entre las operaciones que Mary se ha realizado se cuentan un estiramiento de cejas, varias filtraciones de grasa a mejillas y labios, tres operaciones de nariz y de senos, levantamiento de glúteos e innumerables rellenos labiales.

A pesar de que su reciente experiencia quirúrgica la dejó conmocionada, Mary dijo que no le impedirá someterse a más procedimientos en el futuro.