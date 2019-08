Tom Cruise y su hija Suri, ¿alejados por la Cienciología?

Salen a la luz más secretos de la Cienciología

El último encuentro público entre Tom Cruise y su hija Suri, fruto de su relación con su ex esposa Katie Holmes, fue hace casi seis años. Si bien se ha mostrado en varias oportunidades junto a los dos hijos que adoptó con Nicole Kidman, no sucede lo mismo con la niña que actualmente tiene 13 años. El motivo de esta distancia entre padre e hija tiene que ver, una vez más, con la Iglesia de la Cienciología , según informó Us Weekly.

Una de las últimas veces que el actor de Misión Imposible fue captado con su hija por los paparazzi fue en 2013, unos meses después del anuncio de su separación de Holmes. Según dio a conocer el portal Us Weekly, el alejamiento está íntimamente relacionado con la doctrina religiosa que profesa el actor. La ex ciencióloga Samantha Domingo le informó al sitio que Cruise “no tiene permitido” mantener una relación con Suri porque la niña no forma parte de la iglesia.

La exciencióloga abandonó la doctrina en 2004 porque no se sentía cómoda con todos los requisitos que le imponían y aseguró que conoce muy bien el caso de Cruise. “El reencuentro con la niña hace casi siete años fue solamente por apariencias, unas fotos para la prensa, para demostrar que a pesar de divorciarse iba a cultivar una relación con su hija”, sentenció.

A su vez, Domingo no dudó en afirmar que el actor mantiene contacto con sus otros dos hijos -Isabella, de 26 años, y Connor, de 24 años- porque que ellos sí profesan la Cienciología.”Los miembros de la Iglesia son grandes creyentes en la reencarnación, por lo que ellos consideran que Suri no es realmente su hija; la ven como un ser espiritual en el cuerpo de su hija”, explicó la ex creyente de esta corriente.

El sitio también informa que varios portavoces cienciólogos negaron rotundamente la versión de Domingo y la calificaron de “ficción: “Todo sobre su investigación tergiversa nuestra Iglesia, sus prácticas y el estilo de vida que llevamos”.

Ésta no es la primera oportunidad en que se asocia la Cienciología con la vida personal de Cruise, ya incluso se dijo que esta iglesia “le eligió” cada una de sus novias Todas las versiones sobre el actor siempre fueron negadas por los representantes de esta fe, pero cabe señalar que en países como Alemania y Francia consideran a esta doctrina como una ” secta peligrosa”.