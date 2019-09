Chiquinquirá Delgado con un elegante traje de baño café, y la sexy pulsera de su tobillo izquierdo

View this post on Instagram

“You are here just for a quick visit. Do not hurry, do not worry. And make sure you smell the flowers along the way "- W Hagen. 🌸 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Solo estás aquí para una breve visita. No te apures, no te preocupes . Y asegúrate de oler las flores a lo largo del camino “ – W Hagen. 🌸