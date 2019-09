El misterioso tatuaje del tirador de Texas, su agresión a animales y la llamada al FBI antes de atacar

Seth Ator comenzó su agresión cuando fue detenido por una falta vial

Las autoridades han revelado muy poco sobre Seth Ator, de 36 años, quien mató a siete personas durante un tiroteo en Odessa, Texas, y dejó heridas a otras 24.

Sin embargo, una nueva imagen proporcionada por el FBI hace notar un tatuaje debajo del ojo izquierdo. Se trata de dos lágrimas cuyo verdadero motivo no ha sido explicado, aunque expertos indican que es uno de los dibujo de prisión más reconocidos y podría tener varios significados, como que quien lo porta estuvo en la cárcel o que fue violado en esa instalación y tatuado como una “propiedad”. También podría ser la representación de la pérdida de un familiar o un amigo o miembro de una pandilla. Las autoridades no han explicado qué significa en este caso.

Un reporte de Fox News señala que Ator fue descrito por sus vecinos como una “persona violenta y agresiva” a la que le gustaba disparar a los animales, especialmente conejos, actividad que hacía por las noches, según una vecina.

“Le teníamos miedo porque podía saber qué tipo de persona era simplemente mirándolo”, dijo Rocío Gutiérrez a Associated Press. “No fue amable, no fue amable, no fue educado”.

Los registros judiciales en línea indican que Ator fue arrestado en 2001 por un delito menor que no le impidió comprar armas de fuego legalmente en Texas.

Por otro lado, el pistolero llamó a la policía y al FBI después de ser despedido de su trabajo como camionero y minutos antes del tiroteo masivo en el oeste de Texas el sábado pasado.

Ator había sido despedido de Journey Oil Field Services, reveló el lunes el jefe de policía de Odessa, Michael Gerke, en una conferencia de prensa.

“Básicamente, se estaban quejando porque tenían un desacuerdo sobre el despido”, dijo el oficial Gerke.

El agente especial del FBI Christopher Combs dijo que Ator llamó a una línea de ayuda del FBI e hizo declaraciones de “divagantes”, pero no amenazó con violencia.

Los policías estatales de Texas lo detuvieron 15 minutos después de llamar a la línea de información del Buró por no señalar un cambio de carril en la Interestatal 20 entre Odessa y Midland.