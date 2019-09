Eligió a su hermana como dama de honor en su boda y esta la sorprendió con su original vestuario

La foto de la ceremonia se hizo viral; algunos la han criticado pues consideran que opacó a la novia

La mayoría de las novias, cuando eligen a sus damas de honor, también eligen el vestido que estas llevarán puesto el día de su boda, un detalle que es importante, sobre todo si pensamos en el tema de la sesión fotográfica.

Pero una novia llamada Deanna Adams deseaba con todo su corazón que su hermana fuera su dama de honor, pese a que esta odia con todo su corazón vestir de manera formal, así que le permitió elegir el atuendo que más quisiera, sin imaginar la sorpresa que le daría en su boda.

Christina, de 38 años, es la hermana de Deanna, quien celebró su boda el pasado 10 de agosto en Texas, misma que se volvió viral gracias a una publicación que esta mujer compartió en Reddit.

“Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas … no me arrepiento de nada”, es como Christina tituló su publicación, en donde cuenta que para la boda de su hermana, optó por sorprenderla, nada más y nada menos, que llevando puesto un disfraz de T-Rex.

“Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje de texto preguntándome si sería su dama de honor. Ella, sabiendo que no soy una gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera”, explicó.

“Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé, bueno, ella dijo algo, y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido uno”, agregó.

La publicación ha sido comentada en cientos de ocasiones; algunos encontraron el detalle divertido mientras que otros creen que le faltó el respeto a su hermana.

A tí, ¿qué te pareció la idea?