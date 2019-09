Rumores y preocupación por su salud: ¿peligra la vida de Julio Preciado?

El cantante rompió el silencio

Desde hace algunos meses, el cantante Julio Preciado ha presentado problemas de salud, por lo que se ha visto obligado a practicarse hemodiálisis dos veces por semana para controlar su insuficiencia renal, mientras consigue a la persona ideal que le pueda donar un riñón.

Fue el mismo cantante quien explicó que sí es necesario el trasplante de riñón pero los médicos le dieron como plazo dos años para hacerlo. “Estoy muy bien, si ocupo el trasplante, pero en unos dos años, según cómo vaya evolucionando. Va a llegar una máquina a Mazatlán que hace lo mismo que la hemodiálisis, te conectas cuatro horas y te limpia, hay muchas cosas nuevas para aguantar mientras me trasplanto”, señaló.

El Gigante de la Banda explicó que mientras eso sucede algunos familiares suyos se están haciendo análisis para que de uno de ellos salga el posible donador. “No puede ser uno de mis hijos, porque puede ser hereditario, ellos me lo quieren dar; pero los doctores me recomendaron que no, porqué ellos pueden heredar el problema; mi mamá me lo heredo a mí”, confesó el cantante.

Agregó que una de sus hermanas o hermanos puede ser el donador y solo espera el resultado de los análisis que les practiquen para decidir cuando se hace el trasplante, mientras tanto continua con las hemodiálisis, además de que también se encuentra en tratamiento por el problema de circulación que lo aqueja y lo obliga a cantar sentado en sus presentaciones.

“Yo no canto con los pies, lo hago con el corazón y con la garganta y el público lo entiende muy bien; estoy cantando muy bien y eso se refleja en el trabajo, pues los empresarios me contratan seguido y no he parado de trabajar”, finalizó.