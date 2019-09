¿Por qué se llama Chick-fil-A esta cadena de restaurantes?

El platillo principal del restaurante era tan popular que terminó siendo el nombre de la cadena

Cuando el empresario Truett Cathy fundó la cadena de restaurantes Chick-fil-A, obviamente no tenía el montón de sucursales que tiene ahora. De hecho, Chick-fil-A era simplemente el nombre de un emparedado que se vendía en un local de comida que había creado, llamado Dwarf House.

Cathy pasó años perfeccionando el sándwich de pollo que poco a poco se fue convirtiendo en el platillo más solicitado de Dwarf House. El problema, es que el hombre aún no sabía cómo llamarlo.

Originalmente, Cathy simplemente llamó a su creación ‘Chicken Steak Sandwich’, pero un abogado le aconsejó que mejor buscara otro nombre, pues ése era demasiados genérico. Es decir, que el empresario tenía que cambiar alguna palabra o modificar de alguna forma el nombre para distinguirlo, con el fin de que fuera único y entonces sí pudiera registrarlo legalmente.

“Comencé a reflexionar sobre el producto, qué era la mejor parte del pollo: una pechuga deshuesada. Entonces, se me ocurrió que el mejor corte de carne de res es un filete; ¿por qué no llamar al nuestro un filete de pollo?”, escribió Cathy en su libro ‘Eat Mor Chikin: Inspire More People’.

Fue así que el creador comenzó a jugar con las palabras “filete de pollo” (“chicken fillet”, en inglés), y finalmente terminó acortando la palabra “chicken” para dejarla en “chick”, y “fillet” la separó en dos palabras: “fil-A”, que suena casi igual a la forma en que se pronuncia “fillet” en inglés.

Cathy dijo que puso la “A” en mayúscula para dar a entender que el sándwich tiene la más alta calificación.

De esta forma, Cathy registró el nombre en 1963, y con el paso del tiempo cambió el nombre de su restaurante Dwarf House a Chick-fil-A, aunque el logotipo se ha mantenido prácticamente igual desde entonces.

