NY State of Health promueve cobertura de salud asequible en Associated Supermarket

Asistentes de inscripción certificados de NY State of Health, el Mercado oficial de planes de salud del estado, interactuaron con los residentes y compradores en el Associated Supermarket el pasado sábado 31 de agosto. Los asistentes de NY State of Health estuvieron en el lugar para responder preguntas sobre cómo inscribirse en un plan de salud asequible y de calidad a través del Mercado y para establecer citas de enrolamiento.

Este evento tuvo lugar en Associated Supermarket, ubicado en el 63-01 Roosevelt Ave. Woodside, Queens. NY State of Health y El Diario se han asociado en un esfuerzo por conocer a los compradores y residentes en lugares que son convenientes para ellos, lo que les facilita encontrar un buen plan de salud de bajo costo.

Compromiso con la comunidad

En 2019, más de 3.7 millones de personas se inscribieron a través de ayuda individualizada del NY State of Health, que es la opción de inscripción más popular y además es gratuita.

Los asistentes certificados están aquí para ayudarlo a guiarlo a través del proceso de inscripción y determinar si usted es elegible para recibir asistencia financiera para costear su plan. Están disponibles en comunidades de todo el estado de Nueva York y trabajan en horarios flexibles y ofrecen asistencia en varios idiomas. Toda la información es confidencial.

¡NY State of Health distribuye obsequios!

NY State of Health distribuyó materiales educativos junto con obsequios durante el evento. Las personas que visitaron el stand de NY State of Health tuvieron la oportunidad de girar la ruleta para ganar premios.

Se programan más eventos del estado de salud de Nueva York. Los asistentes de NY State of Health junto con El Diario estarán en lugares seleccionados en toda la ciudad de Nueva York durante el resto de 2019 para compartir información sobre los planes de salud y el proceso de inscripción.