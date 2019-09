“Ya dejen de estar de groseros”, dice AMLO a comerciantes que bloquearon Palacio Nacional

El presidente dijo que se les iba a atender a los manifestantes

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los comerciantes de la Central de Abastos que dejen de estar de groseros, luego de que bloquearan esta mañana la entrada a Palacio Nacional.

“Que ya dejen de estar de groseros también, eso no está bien. Conozco a los comerciantes de la Central de Abastos, siempre muy bien portados. Hoy se pasaron, tache”, dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Y es que comerciantes de la Central de Abastos bloquean la mañana de este miércoles todos los accesos a Palacio Nacional, impidiendo la entrada de algunos funcionarios y a reporteros para asistir a la conferencia matutina López Obrador.

Tanto las puertas frontales como laterales del recinto se encuentran obstruidas por los manifestantes, quienes protestan por la actual administración de la Central, por lo que exigen la destitución del director Héctor García Nieto, por presuntos actos de corrupción.

Por lo visto este será el sexenio de las protestas, no que ganaron con la mayoría?? Pues no se ve esa mayoría.

Cada vez más gente llega a la Ciudad de México a protestar a Palacio Nacional, AMLO ya ha afectado a muchos grupos y no cumple ni un año en el poder. pic.twitter.com/doHK7aqIaZ — VanGelsinger (@VanGelsinger) September 11, 2019

Aunque los integrantes del Gabinete de seguridad alcanzaron a entrar para reunirse con López Obrador, otros funcionarios como el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, ya no pudieron ingresar.

Los inconformes lanzan consignas y piden la ayuda del Jefe del Ejecutivo a través de un equipo de sonido que se puede escuchar en todo el Zócalo.

“Se les va a atender porque siempre se atiende, pero esos no son los modos. Tienen tache, no debe ser así. Es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con el Gobierno de la ciudad. Nosotros también somos responsables y los atendemos, lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas. No a la violencia. Se ve mal eso y no ayudan en nada”, indicó el presidente López Obrador.

A las protestas también se sumaron comerciantes de La Merced.

Esta es la segunda ocasión en la que manifestantes cierran los accesos a Palacio Nacional.

En días anteriores, un contingente de extrabajadores de Mexicana de Aviación impidió el ingreso de invitados y medios de comunicación por la puerta ubicada en la calle de Moneda.

Es la verdadera imagen de la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_ por las protestas afuera Palacio Nacional que impidieron el paso a la prensa para la cobertura, si la mayoría estamos afuera, ¿quiénes son todos esos que se ven en la transmisión en vivo? 🤔🤔 pic.twitter.com/7adVeYTRsa — Dalila Escobar (@dalilesa) September 11, 2019

Con información de agencias