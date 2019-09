Se inserta un muelle metálico en la vagina porque piensa que así no quedará embarazada

Según una encuesta el 80 % de las mujeres adultas en China no entiende completamente cómo funciona la anticoncepción

Una mujer insertó un resorte metálico en su vagina pensando que funcionaría como anticonceptivo, dejándolo dentro de su cuerpo durante aproximadamente seis meses.

La mujer, que no ha sido identificada, es originaria del sur de China. Pensó que el muelle actuaría como un dispositivo intrauterino (DIU) y evitaría que quedase embarazada.

Sin embargo, no funcionó, ya que los médicos descubrieron la pieza de metal cuando la mujer llegó al hospital muy embarazada y solicitó un aborto.

Según informa el Daily Mirror, el ginecólogo Fu Junhong vio a la mujer de 31 años embarazada de cinco meses, ya en su segundo trimestre. Solicitaba la terminación del embarazo.

Solo cuando los médicos fueron a verificar la salud del bebé hallaron el sorprendente descubrimiento de la primavera, que medía cinco centímetros (dos pulgadas) de ancho y estaba atrapado dentro de su cuerpo.

El resorte tuvo que retirarse mediante una cirugía de emergencia, y los cirujanos se vieron obligados a usar un par de alicates para cortar el resorte, porque no podían quitarlo todo de una vez. Tuvieron que cortarlo en siete piezas individuales, cada una de las cuales se extrajo del cuerpo de la paciente en una operación que duró 40 minutos, informó el hospital a los medios.

Afortunadamente, la mujer no sufrió daños en los tejidos ni infecciones, y fue dada de alta del hospital poco después. No se sabe si decidió continuar con el embarazo o no.