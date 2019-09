Los problemas de Michelle Renaud con su hijo Marcelo y la escuela

La famosa es madre de tiempo completo

Con apenas dos años de edad, Marcelo, hijo de Michelle Renaud, tiene muy claro lo que le gusta hacer y lo que no, pues aunque ya tiene tiempo que terminaron las vacaciones, tal parece que al pequeño le está cayendo de peso el regreso a clases y es que ha revelado que no quiere ir a su colegio.

Mediante Instagram Stories, la protagonista de la telenovela “La Reina Soy Yo” colocó un video en el que se mostraba muy emocionada porque el pequeño volvería a su aula y jugaría con sus amiguitos, pero quedó sorprendida al ver que el nene se mostró algo apático e incluso molesto al pensar en la idea.

“¿A dónde no quieres ir?”, preguntó Michelle a lo que el pequeño Marcelo le respondió “A la escuela”. Extrañada por la respuesta, la actriz cuestionó “¿Por qué no quieres ir? ¿Apoco no te diviertes ahí?” y el nene movió la cabeza de lado a lado en señal negativa. Finalmente, trató de convencerlo diciéndole que hoy festejarían a México, pero ni con ese pretexto el nene se animó a asistir a clases.

La actriz ha asegurado en numerosas ocasiones que su hijo es la mayor bendición que tiene en la vida y constantemente comparte en sus redes sociales fotografías y videos en los que muestra todos los divertidos momentos que pasan juntos e incluso el nene se ha vuelto el principal promotor del trabajo de su mamá, pues en varias ocasiones ha invitado al público a que vean la telenovela que protagoniza.