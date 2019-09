La nueva biografía de Julio Iglesias saldrá a la venta esta semana, y promete dar de qué hablar

View this post on Instagram

Haciendo un poco de memoria me encuentro esta foto con el perro de mi vida Hey! Tenía 2 meses, ese mismo día viajamos en el Concorde. Recuerdo que una de las azafatas casi llegando a NY me llamo la atención preguntando que llevaba en el bolso. Abrí y se lo enseñé y me hizo un gesto de no decirlo a nadie ya que estaba prohibido llevar perros en el Concorde. Así fue como llegamos a New York. El perro más maravilloso que he tenido en mi vida.