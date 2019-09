Mantener viva una relación puede ser todo, menos barato

De vez en cuando, una salida para cenar, beber un par de copas y quizá ver alguna película en el cine no costará menos de $100; pero la cifra se incrementa si se trata de mantener viva la chispa del matrimonio y reencender la pasión.

En EEUU, ¿cuánto gastamos en citas románticas? La cifra supera los $100,000 a lo largo de una vida promedio. Una encuesta realizada por Simple.com en conjunto con OnePoll entre 2,000 estadounidenses, reveló que, en promedio, gastamos $168.17 al mes para tener una cita, pero entre las parejas casadas puede llegar a los $185.65.

Al año, estas cantidades suman $2,018.04 y $2,227.8. En una vida promedio de aproximadamente 60 años de tener citas, tenemos nada más y nada menos que la friolera de $121,082.4 y $133,668 respectivamente.

De hecho, siete de cada 10 estadounidenses piensan que tener citas es caro y, por eso, muchos solteros lo evitan. Un 24 por ciento afirmó que no tiene citas porque sus finanzas no son lo suficientemente solventes para ello. Incluso, el 51 por ciento de los encuestados confesó haber cancelado una cita alguna vez porque no tenía dinero.

El 49 por ciento señaló que es más caro estar en una relación que ser soltero, pues a pesar de que una buena cantidad de mujeres ofrecen pagar la mitad de la cuenta, la mayoría de los hombres se siente comprometido a hacerlo, especialmente en las primeras salidas.

Cuándo el dinero ya no es importante

Para un 60 por ciento, la mejor manera de mantener viva la chispa en una relación es disfrutar de una cena y beber algunos tragos, o bien, salir por la noche al menos una vez a la semana. Y si bien las personas en relaciones estables gastan más para tener estas escapadas de manera habitual, hay ciertos momentos en que el dinero pasa a segundo plano en un escenario de conquista.

Para un 36 por ciento de los encuestados, una vez que hay sexo en la relación, el dinero que se gasta para impresionar a la otra persona deja de ser tan importante. Para un 34 por ciento, esto ocurre cuando la pareja se hace “oficial” o cuando llega el momento de conocer a sus padres. Para un 31 por ciento, conocer a sus amigos hace la diferencia.

Lo cierto es que mantener viva una relación requiere algo más que una inversión emocional, y nuestras carteras lo saben.