Aaron Carter alega por Twitter que fue violado por su hermana, quien murió por sobredosis

Parientes han puesto en duda las denuncias del cantante

En una retahíla de tuits, el cantante Aaron Carter alegó que su hermana mayor ya fallecida, Leslie, abusó sexualmente de él cuando era menor.

Sin embargo, las denuncias de Carter han sido tomadas con pinzas, incluso por miembros de su familia, quienes plantean que el artista pasa por un crisis mental.

Además, su hermano Nick (exBackstreet Boy); y la gemela de Aaron, Angel, solicitaron una orden de protección contra el también productor y bailarín.

Nick plantea que teme el comportamiento de Aaron ya que, supuestamente, confesó supuestas ideas de matar a su esposa embarazada y al bebé que lleva en su vientre.

Las expresiones precias del artista tampoco le ayudan a aumentar su credibilidad.

La semana pasada, Carter dijo que había sido diagnosticado con desorden bipolar. Pero luego, se retractó en declaraciones al medio TMZ para decir que era Leslie quien falleció de una sobredosis en el 2012 quien padecía de la condición.

Este jueves, dijo por Twitter que Leslie -que tomaba litio como tratamiento – había abusado de él cuando tenía 10 años.

“A ella nunca le gustaba la manera en que la hacía sentir (el litio), y cuando ella estaba fuera de sí, ella hacía cosas que nunca habría querido hacer. Yo creo eso firmemente. Yo tenía 10 años…”, lee parte de uno de los mensajes.

Carter continuó: “Mi hermana me violó desde la edad de los 10 hasta los 13 cuando no estaba con sus medicamentos; y yo fui abusado, no solo sexualmente por ella, sino por dos de mis bailarines de respaldo cuando tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.

Agregó que su hermano debe decir la verdad de lo que supuestamente le hizo a “una de las niñas de la familia”