Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana trae presentaciones imperdibles, en el tope de la lista figura el concierto del cantante de bachata Romeo Santos, en Nueva Jersey, una noche de música colombiana junto a Silvestre Dangond en el Alto Manhattan y una fiesta en altamar con la merenguera Miriam Cruz.

Jueves 19

Conoce las próximas tendencias culinarias

Como parte de los festejos por el Mes de la Hispanidad, la marca de comida mexicana Cacique invita a un panel culinario conducido por el galardonado chef y personalidad de televisión Aarón Sánchez. Junto a Sánchez estarán también los chefs Claudette Zepeda y Thomas Ortega, el escritor Bill Esparza y el mixólogo Alex Valencia. Los expertos hablarán sobre el impacto que ha tenido la cocina mexicana en Estados Unidos y revelaran las tendencias más populares en cuanto a comidas y bebidas. En Industria en West Village, 356 W. 12th St. Desde las 7 p.m. Este evento es gratuito solo requiere de reservación que puedes hace en: http://www.caciquewnimc.splashthat.com

Viernes 20

Concierto: Silvestre Dangond

Disfruta en grande de un concierto con el artista colombiano Silvestre Dangond, quien hará una parada en la ciudad como parte de su gira “Entre grandes”. En esta oportunidad el cantante rendirá homenaje a estrellas de la música colombiana interpretando sus éxitos. Dangond cantará temas de artistas como Diomedes Díaz, Los Betos, Los Hermanos Zuleta, Jorge Oñate, Binomio de Oro and Diablitos, entre otros. En el United Palace, 4140 Broadway, a partir de las 9 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Jane Bunnett & Maqueque

Participa en la fiesta de apertura de la nueva temporada de Flushing Town Hall junto a Jane Bunnett & Maqueque. Bunnett, saxofonista, soprano y flautista, subirá a escena con su sexteto Maqueque, quienes traen en su propuesta jazz afrocubano. Durante esta celebración también será posible comprar comidas y bebidas de estilo cubano. El concierto, pautado para las 8 p.m., estará precedido por una clase de baile, a las 7 p.m. En Flushing Town Hall, 137-35 Northern Blvd. Flushing, Información: http://www.flushingtownhall.org

Teatro: Popular

Asiste a una función de la obra de teatro #Popular. La pieza ganadora durante el 2019 Frenzy Fest, primer festival de teatro en Harlem, cuenta la historia de Ernesto Campos, un hombre que a los 12 años descubrió que quería ser comediante. Campos, quien sufre de bipolaridad, se obsesiona con ser famoso y hará todo a su alcance con tal de obtener su objetivo. La obra tendrá funciones este viernes, sábado y domingo en El Barrio ArtSpace Ps 109, 215 East 99 street en Manhattan. Entradas: $20. Información: http://www.eventbrite.com

Sábado 21

Concierto: Romeo Santos

No te puedes perder la presentación del cantante Romeo Santos en el MetLife Stadium en Nueva Jersey. Esta única función forma parte de la gira en respaldo a su más reciente producción titulada ‘Utopia’. Santos, conocido como ‘El rey de la bachata’, será el primer latino que cantará en calidad de solista o artista principal en el referido estadio del área de East Rutherford, en Nueva Jersey. A partir de las 8 p.m. Entradas: desde $60. información: http://www.ticketmaster.com

Teatro: ‘I never sang for my father’

Una pieza de teatro explorará la relación entre un padre y su hijo y el distanciamiento que puede imponerse entre ambos, a pesar de las buenas intenciones de cada uno. La obra que lleva por título ‘I Never Sang for my Father’, es una adaptación del guión escrito por el dramaturgo Robert Anderson en 1968 y está dirigida por Richard Hoehler. En The Chain Theatre at 312 West 36th Street, cuarto piso, entre la octava y novena avenida. $25 entrada general. información: http://www.chaintheatre.org

Sevillanas flashmob

Participa en el Sevillanas ‘flashmob’ que se llevará a cabo en la explanada, a la entrada de la estación del ferry a Staten Island que parte de Whitehall en Manhattan. Este evento gratuito, que durará 5 minutos, contará con la participación especial de bailarines de Ecuador. Los ensayos para esta presentación se realizarán el día previo, viernes 20, en Flamenco Vivo Carlota Santana de 6 p.m., a 7 p.m. Para información: (516) 503-5579. Gratis.

Domingo 22

Concierto: Miriam Cruz

Baila a ritmo de merengue con las canciones de Miriam Cruz durante un crucero por la ciudad. La artista, que durante el comienzo de su trayectoria fue líder y vocalista de la banda Las Chicas del Can y que incluye en su repertorio temas como ‘La Loba’, ‘La Carnada’ y ‘Pobre de ella’, actuará en una fiesta en altamar en un barco que recorrerá el Río Hudson, a partir de las 7 p.m. Junto a ella también estará en escena el bachatero Kiko Rodríguez. West Harlem Piers, 712 West 125 Street. Desde: $50. información: http://www.boletosexpress.com/boat-party/55348/

Taller para crear marionetas

Celebra el Festival de la Luna con la creación de marionetas de sombras. La artista taiwanesa, Spica Wobbe ofrecerá un taller en el que sumergirá a los participantes en el mundo del juego de sombras. En esta clase podrán aprender a diseñar y construir una simple marioneta de sombras a la que darán vida sobre un escenario con el fin de contar una historia inspirada en la luna. Para mayores de 6 años. A partir de las 2 p.m. En Flushing Town Hall, Queens. Información: http://www.flushingtownhall.org