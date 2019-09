Pasó de ser empleado de Pizza Hut a multimillonario en par de años; ahora te dice las 7 claves para el éxito

Muchas cosas se pueden alcanzar con estos consejos

Empezar joven puede ser parte de la clave del éxito en los negocios, pero no lo es todo.

De eso puede dar cuenta el emprendedor australiano de 38 años, Fred Schebesta.

A los 22, tomó la decisión de emprender una aventura de abandonar su posición en un centro telefónico de la cadena Pizza Hut para incrementar sus ingresos; hoy es millonario.

Le tomó ocho años llegar a la posición en la que está. Actualmente, es fundador de Finder.com, página de búsqueda de soluciones financieras.

Hoy, el miembro de la lista de 30 empresarios menores de 30 de la revista Entrepenur, compartió con el Daily Mail las claves de su progreso económico, mas allá de haberse planteado la meta temprano.

Una de las claves, según el entrevistado, es descartar los lujos que satisfacción inmediata. Más bien hay que optar por invertr el dinero en algo que contribuya a su futuro. “Si bien hay circunstancias que te afectan en la vida que no puedes evitar, muchas personas están atrapadas en una rutina financiera porque no se sacrifican a corto plazo por una ganancia a largo plazo”, sostuvo. La tentación de una recompensa inmediata no debería entrar en la ecuación, pues no aporta al autocontrol.

Como segundo consejo, hay que preparar una lista de dos partes.

A la derecha, escribe las cosas que, al dejar de realizarlas, podrían mejorar tu vida; y en la izquierda, las que al hacerlas podrían mejorarla.

Salir de la zona de confort es clave. “Si no estás incómodo, no estás creciendo”, sostiene el especialista en mercadeo digital.

En ese sentido, identificar un propósito u objetivo en la vida es parte sustancial del plan. Esto ayuda a impulsar la forma en que se interactúa con los demás y con uno mismo.

La decisión de poner en segundo plano las debilidades y el intento por mejorarlas, también ha sido parte de las estrategias de avance de Schebesta. En su lugar, es más importante descubrir tus fortalezas y explotarlas para alcanzar los fines más rápido.

Las relaciones con amigos y familia pueden ser una navaja de doble fijo. Solo son válidas las que te ayudan a crecer.

También es necesario que las personas manejen su propio presupuesto para conocer en qué gastan y hacer una mejor planificación con su dinero.