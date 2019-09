Paul Delgadillo es un idiota: ‘Piojo’ Herrera

Tras las declaraciones del silbante, Paul Delgadillo al reconocer que su error le dio un campeonato al América, en la final contra Cruz Azul, el técnico de los azulcremas, Miguel Herrera aseguró que el silbante “es un idiota”.

“Siempre a todo pasado sale un tarado a decir estupideces y no puedo decirlo de otra forma, por ahí si me lo encuentro en la calle le diría que es un idiota porque expulsó a un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sales a decir que me ayudaste en una final” ‘Piojo’ Herrera