Gloria Trevi celebra que hace 15 años recuperó su libertad

Entre lágrimas, la cantante recordó que un día como hoy salió de la cárcel

Gloria Trevi fue puesta en libertad el 21 de septiembre del año 2004, tras pagar una condena de casi 5 años de prisión en Chihuahua, luego de ser acusada por los delitos de rapto y corrupción de menores en agravio de Karina Alejandra Yapor.

La cantante fue detenida en el año 2000, mientras se encontraba en Río de Janeiro, Brasil, viviendo con el productor musical Sergio Andrade.

Este sábado, 15 años después de ser exonerada, Gloria visitó Chicago como parte de su gira “Diosa de la noche tour” en donde celebró su libertad.

En su cuenta oficial de Instagram, la Trevi subió una fotografía en donde agradecida, celebró el momento que vive: “Chicago…en unas horas me toca celebrar contigo 15 años de libertad! Por todo lo alto!!! Los amo! #graciasadios !!!! no me cabe en el corazón tanta gratitud! Feliz trevolucion!”.

Durante un live en la misma cuenta, la cantante agradeció a todos sus fans por el cariño que siempre le han brindado y entre lágrimas habló de lo que significa su libertad:

“Tengo que prepárame para dar un concierto celebrando la libertad, y ustedes dicen que la libertad sabe a gloria, pero no sabe a gloria Trevi, sino sabe a la gloria de Dios”

La intérprete de “El recuento de los daños”, recordó que hace 15 años, un 22 de septiembre se preparaba para finalmente reunirse con toda su familia.