Video: Reportero de TV Azteca hace a Kate del Castillo explotar tras llamarla ‘amor’

La actriz de "La Reina del Sur" no se pudo contener

Kate del Castillo es una mujer de carácter y de armas tomar. La actriz sacó la “Teresa Mendoza” que lleva dentro y explotó contra un reportero de TV Azteca después de que este le dijera amor.

La protagonista de “La Reina del Sur” llegó al aeropuerto de México en donde un grupo de reporteros la esperaba para entrevistarla. Abrumada por todas las cámaras y micrófonos, Del Castillo perdió la paciencia con el reportero Gabo Cuevas de “Venga la alegría”.

“Oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado….”, se escucha a Cuevas preguntar.

“No me digas amor, me llamo Kate”, interrumpió la actriz al reportero. “Dime Kate. No soy tu amor. No me digas amor nunca”.

Cuevas le intentó explicar que solo se lo dijo de forma de cariño pero Kate se subió a su camioneta que la esperaba y no dio más declaraciones.

¡Mira el momento aquí!

Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”. pic.twitter.com/NQI9NtccrX — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) September 25, 2019