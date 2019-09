Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana podrás cantar a todo pulmón junto a grandes estrellas de la música latina quienes pondrán a bailar la ciudad a ritmo de reguetón, pop, bachata y merengue. J Balvin, Paulina Rubio y Gloria Trevi, junto Karol G, ofrecerán conciertos imperdibles en Nueva York. Además, te espera en Nueva Jersey el cantautor Juan Luis Guerra.

Jueves 26

Visita el Museo del Barrio

Todavía tienes tiempo de explorar ‘Culture and the People: El Museo del barrio, 1969-2019’, una exposición de dos partes con selecciones de la Colección Permanente que forma parte de la agenda que realiza la referida institución con motivo de su 50 aniversario. La muestra estará abierta hasta el domingo 29 de septiembre. 1230 Fifth Avenue, 104th Street. Información: http://www.elmuseo.org

Viernes 27

Paulina Rubio en Brooklyn

Disfruta de los grandes éxitos de ‘La chica dorada’ en un concierto en el condado de Brooklyn. Rubio realiza un recorrido por 10 ciudades del país, como parte de su gira #DeseoTour2019, en respaldo a su más reciente álbum de estudio titulado ‘Deseo’, que incluye las canciones ‘Desire (Me Tienes Loquita)’, ‘Suave y Sutil’ y ‘Ya no me engañas’. En Kings Theatre, Flatbush Ave, Brooklyn, a las 8 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Noche de bachata con Frank Reyes

Rompe con la rutina y asiste a un concierto de bachata de la mano de Frank Reyes, considerado como uno de los exponentes más destacados del referido género musical. Reyes, quien ha popularizado temas como ‘Princesa’, ‘Te regalo el mar’, ‘Quien eres tú’ y ‘Ya no te creo nada’, trabaja en un álbum completo de merengue que ha titulado ‘Solo Merengue, Vol. 17’ y que hace referencia a la producción número 17 en su carrera. En Boca Restaurant & Lounge, 2458 Webster Ave, Bronx, desde las 10: 00 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Sábado 28

Gloria Trevi junto a Karol G

Gloria Trevi, intérprete de ‘Todos me miran’ y ‘Pelo suelto’, repasará las canciones más populares de su repertorio y compartirá escenario con la cantante colombiana Karol G., quien actuará como invitada especial. Trevi se reencontrará con el público neoyorkino durante su gira ‘Diosa de la noche’. En Radio City Music Hall, a las 8 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Juan Luis Guerra en Nueva Jersey

No te puedes perder el concierto que brindará el cantautor Juan Luis Guerra, quien estará con su grupo 440 en Nueva Jersey en gira ‘Literal Tour’. Guerra, quien tiene 35 años de trayectoria, cantará sus temas más emblemáticos y canciones de ‘Literal’, su décimo sexto álbum de estudio con el que entrega a sus seguidores 11 temas. El artista promueve durante estos días un merengue titulado, ‘Lámpara pa’ mis pies’. En el Prudential Center, Newark, Nueva Jersey. Información: http://www.prucenter.com/events

HITN-Learning invita a una tarde familiar

La organización sin fines de lucro HITN-Learning invita a pasar una divertida tarde en familia, que entre otras actividades incluirá manualidades para niños, lectura de cuentos, regalos y premios para los asistentes. La agenda registra además una charla con la doctora, experta en educación bilingüe y oradora de TEDx, Mariana Díaz-Wionczek, quien ofrecerá consejos sobre cómo criar niños bilingües en un mundo multicultural. Este evento forma parte de las actividades que realiza HITN-Learning con motivo del Mes de la herencia hispana. Este sábado, 28 de 2:00 p.m., a 4:00 p.m., en el Barnes & Noble ubicado en Union Square y el domingo, 29 de 11:30 a.m. a 1:30 p.m., en el Barnes & Noble de Park Slope. Gratis.

Celebra la hispanidad con Toby Love

Únete a los festejos con motivo del mes del legado hispano participando en un homenaje a la cultura latina que contempla una noche de baile, cocina tradicional y música en vivo a cargo de Toby Love, exmiembro del renombrado grupo de bachata, Aventura. Toby Love estará interpretando en escena su mezcla única de R&B, hip-hop y bachata tradicional. De 6:00 p.m., a 10:00 p.m.,en Empire State Plaza & New York State Capitol.

Domingo 29

J Balvin llega con su ‘Arcoíris Tour’

J Balvin se presentará en el Madison Square Garden.Acompaña al cantante colombiano José Álvaro Osorio, mejor conocido como J Balvin, a cantar a todo pulmón canciones como ‘Machica’, ‘Con altura’, ‘Mi gente’ y ‘X’, en una noche consagrada a la música urbana. El artista oriundo de la región de Medellín, quien recientemente hizo mancuerna con el intérprete de trap, Bad Bunny en la canción ‘Cuidado por ahí’, desarrolla su gira ‘Arcoíris Tour’. En el Madison Square Garden, a las 8 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Fiesta callejera con Ballet Hispánico

Participa de una fiesta callejera junto al Ballet Hispánico. La compañía de danza, que cumple 50 años, promete una celebración por todo lo alto que incluirá música, arte, muestras culinarias y por supuesto, danza. Esta es la tercera edición de este encuentro anual titulado ‘A la calle Block Party’. En W. 89th Street, desde las 12:00 p.m., hasta las 4p.m.

Miércoles 2

Magos Herrera rinde tributo a Joao Gilberto

Deléitate con la presentación de la cantautora, productora y educadora mexicana, Magos Herrera. Herrera ofrecerá un tributo a la labor del cantante brasileño Joao Gilberto, quien trazó un antes y un después en la música brasileña luego de su interpretación del tema ‘The Girl from Ipanema’. En el National Sawdust, en Williamsburg, Brooklyn. Durante esta función, Herrera recreará clásicos de bossa nova de Gilberto junto a un grupo de artistas, entre los que figuran: Maucha Adnet, Kurt Elling, Anat Cohen, Gregoire Maret, Guilherme Monteiro, Helio Alves, Edward Pérez y Alex Kautz. A las 7:30 p.m. Información: http://www.nationalsawdust.org