El otoño no detiene la fiesta en Nueva York

Halloween, desfiles y los más diversos festivales de arte, danza, bebidas y comidas mantendrán tu agenda ocupada durante la nueva temporada

La temporada de otoño regresa repleta de singulares propuestas de entretenimiento que te harán olvidar al instante la nostalgia por el verano.

Halloween, desfiles, conciertos y los más diversos festivales de arte, danza y gastronomía, entre otros eventos, mantendrán tu agenda ocupada. Durante las próximas semanas podrás celebrar la cultura mexicana con una gran fiesta, explorar una feria de arte en Nueva Jersey y ver a Marc Anthony en el Barclays Center, por nombrar algunos. Te damos varias ideas.

Un paraíso de calabazas en El Bronx

Este mes puedes asistir a un sinnúmero de actividades alusivas a Halloween o Día de las brujas en los cinco condados de la ciudad. Por ejemplo, el Jardín Botánico de Nueva York, ubicado en El Bronx, trae un programa que no te puedes perder. Spooky Pumkin Garden ofrecerá a los más pequeños de la familia explorar un espacio decorado con calabazas y fantasmas, y además podrán participar en diversas actividades. Esta fiesta se desarrollará hasta el próximo 31 de octubre. Información: http://www.nybg.org

Celebra la cultura mexicana

Sumérgete por completo en la cultura mexicana a través del arte visual, el cine, gastronomía, música y literatura durante la próxima edición de Celebrate Mexico Now Festival. Este encuentro anual que cumple 16 años comenzará el próximo lunes 7 de octubre y se prolongará hasta el 13 de octubre. Esta cita también ofrecerá la participación de Créssida Contemporary Dance y del Maya Burns Trio. Información: http://www.mexiconowfestival.org

Fall for Dance Festival

Disfruta de la edición numero 16 del tradicional festival Fall for Dance Festival, que forma parte de la temporada 76 del New York City Center. La agenda de esta muestra de danza, en la que se darán cita renombradas compañías de baile, entre las que figuran Alvin Ailey American Dance Theater, Hubbard Street Dance Chicago, el Washigton Ballet y la bailarina Misty Copeland. Desde el 1 al 13 de octubre. Información: http://www.nycitycenter.org

Fiesta artesanal en Nueva Jersey

Conoce los trabajos de más de 300 artistas y artesanos, quienes presentarán sus trabajos durante el Fall Arts & Music Festival en Nueva Jersey. Este evento que cumple 26 años trae actividades infantiles, muestras culinarias y tres escenarios en donde podrás disfrutar la música de artistas locales. Tendrá lugar en el área de Hoboken, el 29 de septiembre. Información: http://www.hobokennj.com

New York Wine and Food Festival

Desde el jueves 10 y hasta el domingo 13 de octubre puedes participar en una feria de comidas y bebidas que registra más de 80 actividades que se desarrollarán por toda la ciudad. La edición número 12 del New York Wine and Food Festival trae clases de cocina, cenas, fiestas, entre otros eventos, y los fondos recaudados irán destinados en su totalidad a las organizaciones Food Bank For New York City y No Kid Hungry. Información: http://www.nycwff.org

Día de los muertos

Una de las más populares tradiciones mexicanas en la ciudad es la celebración del Día de los Muertos. Aunque da la impresión de ser una temporada triste, en el folclor mexicano esta época es una oportunidad para celebrar la vida y honrar la memoria de los seres queridos. La organización Mano a Mano prepara arte, música en vivo, artesanías y platos mexicanos. Los días 26 y 27 de octubre, en la intersección de la calle 10 y 2da avenida en Manhattan. Información: http://www.manoamano.us

Marc Anthony en Barclays Center

El salsero puertorriqueño Marc Anthony regresa a la ciudad para ofrecer un concierto en el que repasará los temas más populares de su discografía, como parte de su gira ‘Opus Tour’. El intérprete de ‘Hasta ayer’, ‘Valió la pena’, y ‘Vivir mi vida’ comenzará su concierto a las 8 p.m., en el Barclays Center, ubicado en el 620 Atlantic Avenue Brooklyn. Información: http://www.barclayscenter.com