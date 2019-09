Esta fue la respuesta de la Academia Latina de la Grabación a las quejas de las estrellas de reggaetón

En un comunicado, la organización defendió la transparencia de las votaciones para los nominados

Luego de que los intérpretes de la música urbana alzaran la voz y expresaran su descontento en redes sociales ante el poco número de nominaciones que logró la música de reggaetón para el Grammy Latino, la Academia Latina de la Grabación emitió un comunicado, expresando su postura y explicando el proceso de selección de nominados:

“Los miembros de la Academia, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. La Academia nunca ha influido en sus decisiones y siempre se ha adherido y respetado sus selecciones, incluso cuando hay gente que no concuerda con los resultados…respetamos y admiramos a todos los géneros que componen el mundo de la música latina. En 2004, la Academia Latina de la Grabación lideró la tarea de reconocer al reggaetón (música urbana) en varias categorías, adaptándose a la evolución de la música”.

Dentro del comunicado, también exhortaron “a los líderes de la comunidad urbana/reguetonera a involucrarse con la Academia, participar en el proceso, y participar en debates que mejoren la Academia…en su más pura esencia, la Academia Latina de la Grabación pertenece a sus miembros, de todos los géneros, y nuestras puertas siempre están abiertas. Juntos podemos encontrar fórmulas ganadoras. Sumémonos todos a resolver de fondo esta situación”.

No hubo respuestas inmediatas por parte de la mayoría de los exponentes de música urbana, pero el colombiano J Balvin sí dio un extenso comentario en su cuenta de Instagram. Al referirse a la frase “Sin reggaetón no hay Latin Grammy“, el reguetonero dijo que “sí es una expresión fuerte…lo que queremos decir es…tenemos una historia que viene de años atrás del género donde sí ha sido denigrado por “x” o “y”, como la parte de las nominaciones donde le dicen “urbano”…hay una confusión muy grande dentro de las partes de las categorías…y no meter todo eso en ese gran nombre urbano…esto no quiere decir que no esté de acuerdo con los otros géneros o los artistas que están brillando”. La XX entrega del Grammy Latino se llevará a cabo el 14 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

