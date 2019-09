¡Cuidado Diego Boneta! Un ex novio de Mayte Rodríguez la vuelve a seguir en redes

View this post on Instagram

Observar: Mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. . Observe: Look at something or someone with much attention and care to acquire some knowledge about their behavior or their characteristics.