Familia de anciana asesinada por repartidor hispano en Florida demanda a Best Buy

Supuestamente, Jorge Luis Depre Lachazo fue a instalar unos equipos y terminó rociando a la víctima con acetona antes de quemarla viva

Evelyn Smith Udell, de 75 años, fue atacada con un mazo e incendiada por un trabajador que instaló su nueva lavadora y secadora en su casa de Boca Raton (Florida) el pasado 19 de agosto, según la policía. Smith murió en el hospital al día siguiente. La familia de esta abuela asesinada en su casa, supuestamente por un repartidor de electrodomésticos, está demandando a la tienda Best Buy y dos compañías externas involucradas en la entrega.

Jorge Luis Depre Lachazo, uno de los dos hombres que entregó y instaló los electrodomésticos que había comprado en Best Buy una semana antes, fue acusado de asesinato sin premeditación, agresión agravada con un arma mortal en una persona mayor de 65 años, e incendio provocado. Supuestamente roció a Udell con acetona antes de encenderla.

La familia de Udell presentó el jueves una demanda por homicidio contra Best Buy, la compañía de transporte J.B.Hunt y X.M. Delivery Service Inc., que empleó a Lachazo.

La demanda dice que las tres compañías fueron negligentes y tenían la responsabilidad de investigar a sus empleados, incluso de los contratistas, y de revelar a Udell que los hombres que estarían en su casa eran empleados de otras compañías además de Best Buy. La demanda dice que el esposo de Udelle, Joel, ha sufrido “angustia mental y emocional”, y la familia pide $15,000 dólares para compensar estos daños.

“El ataque contra Evy, y otros en todo el país por parte de empleados de las principales cadenas minoristas nacionales, nunca debería haber ocurrido”, dijo el abogado de la familia, Nick Panagakis. “Estamos alegando que esto era totalmente evitable si Best Buy, una corporación de Fortune 100, y JB Hunt, una corporación de Fortune 500, simplemente hubieran hecho verificaciones de antecedentes penales y de conducción diarias fácilmente disponibles y asequibles, que han estado disponibles en la industria por al menos cinco años”.

No está claro si Lachazo tenía antecedentes penales, pero después del presunto asesinato, confesó a la Policía que recientemente había usado cocaína y marihuana vaporizada.

Un comunicado de Best Buy dijo que “el arrepentimiento de la compañía por lo sucedido es tan profundo hoy como lo fue el 19 de agosto”. J.B. Hunt, en un comunicado, ofreció sus “más profundas condolencias”. En el texto dijo que la compañía no empleó directamente a Lachazo y que había dejado de trabajar con X.M. Delivery Service Inc. en medio de una revisión de los estándares de seguridad de la empresa.

Los múltiples esfuerzos para contactar con Manuel Chávez, el dueño de X.M. Delivery Service Inc., por teléfono no tuvieron éxito. Una persona que respondió en el negocio colgó a NBC News, y las llamadas posteriores fueron al correo de voz.

“Hacemos negocios con empresas conocidas bajo el supuesto de que estaremos en buenas manos”, dijo la nuera de Udell, Sloane Udell, en un comunicado en nombre de la familia. “Trágicamente, ese no es el caso”.

“Apoyaremos la legislación tanto a nivel estatal como local para exigir verificaciones de antecedentes extensas y continuas para los trabajadores del servicio a domicilio. Y buscaremos a las corporaciones cuya negligencia resultó en su muerte, para poner fin a la falla sistémica que permitió que esto sucediera y con la esperanza de que esto nunca le vuelva a pasar a otra esposa, madre, abuela o hermana “, dijo el comunicado.

La familia dijo que Udell, que habría celebrado su 76 cumpleaños la semana después de su muerte, era una viajera activa y voluntaria, que esperaba con ansias sus “años dorados” y celebraba los hitos familiares.

“Todo eso fue arrebatado de ella y de nosotros. En cambio, se enfrentó a un terror y dolor indescriptibles en sus últimos momentos, siendo víctima de un ataque bárbaro pero evitable que no puede describirse como nada menos que tortura”, dijo la declaración de la familia. .

Best Buy dijo en su declaración: “Nos unimos a la familia Udell para pedir una legislación con respecto a las verificaciones de antecedentes obligatorias en la industria minorista y cualquier otro paso razonable que se pueda tomar para garantizar que este tipo de tragedia no vuelva a ocurrir. En la práctica, Best Buy ha exigido la verificación de antecedentes y estamos trabajando con aquellos que contratamos para garantizar que estas verificaciones estén actualizadas y se realicen de manera recurrente”.

(Editado por Pelayo Escandón con información de NBC News)