Las candentes fotos de Lis Vega en tanga y sostén

View this post on Instagram

LOVE 🖤 #LAPOETADELOURBANO #AQUIYAHORA la soledad te deja ver todo más claro, es tiempo de tomar fuertes decisiones en general en mi vida. GRACIAS DIOS #OMNAMAHSHIVAYA SOY Nada que es todo a la vez. #CANTAUTORA #CUBA #MEXICO #CUBANOSPORELMUNDO #REGUETON #TRAP #MUSICA #ONLYLIFE