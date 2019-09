Si busca trabajo, venga a la Biblioteca de El Bronx 

Mientras que en 2018 la tasa nacional de desempleo hispano fue del 4.7% –superior al promedio nacional, de 3.9% — en la Ciudad de Nueva York hubo disparidades en las tasas de los cinco condados. El condado con la tasa más elevada fue el Bronx, con 5.6 % (o algo menos de 35,000 desempleados). Le siguieron Brooklyn, con 4.2% (52,000); Staten Island, con 4.1% (9,300); Manhattan, con 3.6% (34,200); y Queens, con 3.5% (42,500).

Lo que no reflejan esas estadísticas generales son las diferencias más marcadas en los tipos de empleos y salarios. Esas diferencias se deben en parte a que nuestra comunidad tiene, como promedio, menos acceso a la educación superior y a la capacitación laboral.

Desde su fundación, en 1990, nuestra Hispanic Federation, no sólo ha bregado por conseguir más empleos para nuestra gente, sino también más recursos y oportunidades de capacitación. Una manera de lograrlo ha sido –y sigue siendo– la realización de ferias de empleo, como la que llevaremos a cabo el viernes 4 de octubre en el Bronx Library Center, en colaboración con la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York.

“La Feria de Empleo está diseñada para conectar a personas buscando trabajo con una variedad de recursos de capacitación laboral, contratación y desarrollo profesional. Existe un gran sentido de urgencia para brindar asistencia profesional y oportunidades de trabajo a nuestras comunidades. La Feria brindará la ocasión de interactuar con empleadores y proveedores de capacitación y conectar a varios oportunidades de trabajo y recursos comunitarios“, explica Diana Caba, Directora de Empoderamiento Económico en la Hispanic Federation.

Entre los empleos que estarán disponibles figuran los trabajos administrativos, de asistencia en el hogar, construcción, de mantenimiento, de servicios de salud y de educación

“Y además”, agrega Diana Caba, “se ofrecerá capacitación en diversos campos laborales, como la enfermería y la tecnología. Entre las empresas y organismos que estarán presentes en la Feria de Empleos del 4 de octubre figurarán AHRC NYC; Amber Charter School; Comunilife; el Community College del condado de Manhattan; MTA Transit; Nontraditional Employment for Women; la Administración de Servicios para Niños, la Comisión de Derechos Humanos y el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York; el Departamento de Policía; Target; The Jewish Board; y The New Jewish Home.

Los interesados en participar en la Feria de Empleos, que se realizará el viernes 4 de octubre, de

11 am a 2 pm, en el Bronx Library Center (310 East Kingsbridge Road, Bronx), deben inscribirse previamente. Para hacerlo, llamen al (8660 432-9832; escriban a Diana Caba a dcaba@hispanicfederation.org; o visiten nypl2019.eventbrite.com

Y si quieren saber más acerca de la Hispanic Federation, llamen a nuestra línea bilingüe y gratuita, al (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832, visiten www.hispanicfederation.org o sígannos en Facebook y Twitter.

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebremos juntos nuestro 29avo aniversario, no se olviden de Puerto Rico y hasta la próxima columna!

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation