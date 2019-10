Celebrate Mexico Now, cultura mexicana en Nueva York del 7 al 13 de octubre

La 16ª edición del CMN volverá a traer arte independiente a la Gran Manzana con muchos eventos gratis

Celebrate Mexico Now (CMN), festival de arte independiente de la ciudad de Nueva York cuya labor es destacar las expresiones de la cultura mexicana contemporánea en todas sus áreas, vuelve este otoño del 7 al 13 de octubre.

Durante la última década y media, Celebrate Mexico Now ha traído a cientos de artistas mexicanos (escultores, músicos, poetas, chefs, cineastas, actores, pintores, coreógrafos, bailarines y dramaturgos) para actuar y presentar sus conceptos en lugares de toda la ciudad de Nueva York.

“Para esta 16a edición de Celebrate Mexico Now, quisimos una programación enmarcada dentro de plataformas multidisciplinarias, de encuentro y difusión artística en prestigiosas instituciones culturales de Nueva York, como la comisión y estreno mundial de un proyecto de danza con música original tocada en vivo; el debut de jóvenes cineastas; la presentación de músicos y fotógrafos establecidos, un conversatorio sobre lenguas indígenas y el centenario del renacimiento cultural de México y Nueva York”, explica en un comunicado Claudia Norma, quien fundó el festival en 2004.

(Miguel Covarrubias by Rafael El Fisgon Barajas)

Entre lo más destacado del Festival se incluye la muy interesante y reveladora exploración de la conexión entre los renacimientos de México y Harlem en la obra del artista mexicano Miguel Covarrubias de la mano del caricaturista contemporáneo Rafael ‘El Fisgón’ Barajas el 7 de octubre. La exposición fotográfica Lamentable Tierra de los paisajes rurales perdidos de México y cuya recepción es el 8 de octubre; la proyección de los cortometrajes galardonados en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia el 9 de octubre. Una celebración de la rica variedad lingüística de México en el diálogo con la directora del proyecto 68 Voces, 68 Corazones el 10 de octubre; música en vivo con la artista multidisciplinaria Maya Burns el 11 de octubre. El estreno en Nueva York del colectivo México Cressida Contemporary Dance el 12 de octubre, y Lotería Viva, el evento benéfico que incluye un delicioso brunch y una subasta silenciosa y a donde se destaca el nuevo trabajo de la diseñadora y fotógrafa Cuevawolf, el 13 de octubre.

El objetivo de Celebrate Mexico Now ha sido compartir la riqueza de las expresiones tradicionales de la cultura y las nuevas y vibrantes ideas que emergen en la escena artística del México actual y desarrollar así una muy creativa colaboración entre los creadores mexicanos y mexico-americanos y los artistas estadounidenses que abrazan las tradiciones mexicanas. Con esta iniciativa, Claudia Norman busca presentar el arte mexicano como un luchador de peso pesado en el ámbito de la cultura global.

Desde su inicio, Celebrate Mexico Now ha colaborado con más de un centenar de instituciones culturales, más de 300 artistas y con miles de neoyorquinos y como en los años anteriores, la mayoría de los eventos del festival son gratis y abiertos al público.

PROGRAMA COMPLETO

Octubre 7: Miguel Covarrubias: Between the Mexican and Harlem Renaissance (GRATIS)

Octubre 8: Lamentable Tierra – Photo Exhibition (GRATIS)

Octubre 9: Morelia International Film Festival: Ganadores en Cortometrajes (GRATIS)

Octubre 10: On Translation: A Celebration of Indigenous Voices

Octubre 11: Maya Burns Trio

Octubre 11: Créssida Contemporary Dance

Octubre 13: Brunch with a Cause: Domingo en Familia

Octubre 13: La Lotería Viva: Photo Exhibit, Silent Auction, Cocktail Reception