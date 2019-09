El drama de Cynthia Olavarría ex Miss Puerto Rico: la mordió una serpiente y los doctores le dijeron que no volvería a caminar

Una sesión de fotos cambió su vida

Cynthia Olavarría conoció las mieles de la fama en 2005 cuando ganó Miss Puerto Rico, pero hace un año su vida dio un terrible giro.

Durante una sesión de fotos en Miami, Florida, fue mordida por una serpiente muy venenosa. El efecto fue tan severo que los médicos le dijeron que no volvería a caminar.

“Lo más impresionante es que cuando pasa esto y voy a casa, comienzo a ver que el pie se va poniendo peor y peor, mas hinchado. Cambió de colores, todas las cosas que estaban pasando, yo no sabía que hacer. Me dijeron que el veneno en el cuerpo se podía tardar 12 meses y yo dije ‘no, eso se va’, pero no, se quedó y todos los meses era peor porque seguía yendo a muchos médicos y nadie me podía decir qué estaba pasando”, contó en entrevista con Suelta La Sopa de Telemundo.

“Que el doctor te diga que tal vez no vas a ser la misma persona que eras antes, que iba a tener que utilizar un aparato en la pierna para poder caminar. Me asusté horrible, de que mi vida cambiara de una manera tan impresionante, y entonces ahí decido ir a terapia física para lograr fortalecer el músculo, y que me volviera la esperanza de volver a caminar bien”, aceptó.

Cynthia no ha compartido mucha información al público y ha mantenido su recuperación en el hermetismo. Ahora va camino a estar al 100%, pero el susto nunca se lo quitará nadie.

“Yo pensé en ese momento ‘yo voy a volver a caminar, me voy a poner los tacones y voy a volver a ser quien yo era’, puedo caminar y estoy bien, ya todo lo demás no importa”.