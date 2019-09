¿Narcoamigos? Gerardo Ortiz casi confesó que conoce a Caro Quintero, el asesino del agente de la DEA, Kiki Camarena

El mexicano le ha cantado también al Chapo Guzmán

Gerardo Ortiz se ha convertido en el intérprete más popular de narcocorridos en México. El último sencillo que dedicó al infame Rafael Caro Quintero, volvió a levantar las dudas sobre si conoce personalmente a los poderosos capos de la droga.

“No, pues no sé”, dijo contrariado a Suelta la Sopa el cantante mexicano.

“Mas Caro que ayer”, es una especia de homenaje para uno de los principales implicados en el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena.

“Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente (…) muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida lo quiero vivir en paz”, reza la canción de Gerardo Ortiz.

Ortiz le ha cantado al Chapo Guzmán también. Su video junto a Tracy Sáenz causó gran controversia por ser una supuesta invitación al maltrato de la mujer.

Quintero fue puesto en libertad por un juez mexicano. Cuando la ley de ese país le requirió, se dio a la fuga. Ahora pesa sobre él una jugosa recompensa que ofrece el FBI.