Actor de Universal en Orlando arruina visita de una familia al hacer gesto racista

Un actor del parque Universal Studios en Orlando destruyó los buenos recuerdos que una familia tenía de su visita al parque al hacer un gesto racista en una fotografía.

De acuerdo con USA Today, la menor de seis años, biracial y con autismo posaba con un Minion y el personaje Gru de Despicable Me durante un desayuno el pasado marzo. Este último haría un gesto con su mano derecha que significa “OK”, pero que ha sido utilizado por supremacistas blancos.

La familia no se dio cuenta del gesto hasta el pasado agosto cuando repasaron las fotos del viaje. El momento también quedó registrado en video. Al investigar sobre el gesto se dieron cuenta que era mismo usado por los racistas, incluso aquellos que han cometido masacres.

“Solo queríamos llevarlos a ver a los Minions“, dijo Tiffiney Zinger, madre de la menor. “Hacer algo especial por nuestra familia y esta persona arruinó ese momento”.

La familia se comunicó con la administración del parque, que abrió una investigación por la denuncia. Al pasar un mes sin saber que había pasado volvieron a ponerse en contacto. Universal les ofreció boletos gratis y una tarjeta de regalo, pero no dio mayor información.

Un vocero de Universal confirmó que el empleado, que no fue identificado, ya no trabaja para ellos.

“Nunca queremos que nuestros huéspedes experimenten lo que vivió esta familia. Esto no es aceptable y lo lamentamos, y estamos tomando medidas para asegurarnos de que nada como esto vuelva a ocurrir. No podemos discutir detalles específicos sobre este incidente, pero podemos confirmar que el actor ya no trabaja aquí. Nos mantenemos en contacto con la familia y trabajaremos con ellos en privado para hacer esto bien”, dijo el vocero en un comunicado.