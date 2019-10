Identifican a asaltante por su tatuaje mal escrito

El hombre ya tenía historial delictivo previo y los policías le reconocieron por su tatuaje

Un hombre fue arrestado en Devon, Inglaterra, por atacar a tres policías después de tomar vodka y bastante cocaína.

Según los informes, el hombre, Edward Boulton, fue reportado por sus vecinos después de escuchar mucho ruido en su casa. El hombre estaba causando muchos destrozos en el inmueble y fue visto con sangre en el pecho, fruto de una herida abierta.

Cuando los oficiales llegaron a la escena, reconocieron a Boulton inmediatamente gracias a su apariencia distintiva y un tatuaje mal escrito en la parte superior de su torso. Le habían visto antes ya que, como se comprobó, tenía historial delictivo por estar ebrio.

Los oficiales aseguraron que encontraron a Boulton “gimiendo y semi-consciente” debajo de una manta, con dos líneas de cocaína en una mesa cercana, informa DevonLive.

La policía le reconoció por el tatuaje del hombre, que es una cita atribuida a Winston Churchill, que dice: “Si estás atravesando el infierno, continúa”. Escrito en inglés el tatuaje se leía If your going through hell, keep going. Pero hay un error, no debería escribirse your, sino you’re.

Boulton se enojó por haber sido despertado y, según los informes, arremetió contra los oficiales. Su ataque de ira fue tan fuerte que tuvo que ser sujetado por los policías, quienes sufrieron cortes y contusiones en la lucha.

Boulton, de 26 años, admitió más tarde tres cargos de agresión a trabajadores de emergencia y un cargo de posesión de cocaína cuando compareció en la corte.

Se le impuso una pena de prisión de 18 semanas, se le suspendió por dos años y se le ordenó pagar $550 dólares de compensación junto con 100 horas de trabajo no remunerado y 19 días de rehabilitación.

El juez Timothy Rose, sin embargo, suspendió la sentencia ya que Boulton había sido padre recientemente y había comenzado a trabajar con el servicio de libertad condicional para abordar su consumo de alcohol.