Las medias negras y la mini vestido de Myrka Dellanos

It’s never too late for a new adventure! ❤️ I could never have imagined that I would be walking in a couture show during Paris Fashion Week! All I can say is God will amaze you every time if you give Him control of your life. • Nunca es tarde para una nueva aventura! Jamás hubiese imaginado que estaría modelando en Paris durante la Semana de la Moda! Solo les puedo decir que Dios nos sorprende de manera increíble cuando le entregamos el control de nuestra vida. Quien dice Amén? • Escuchen con la música! 🎶 👗: @glaudibyjohanahernandez 📸 : @celinalozanog