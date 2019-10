Tarjeta Roja: Lo que no fue no será… México nunca llegará al quinto partido

Jurgen Klinsmann nos dice las verdades que nos duele tanto escuchar como mexicanos

Es curioso como nos ofendemos cuando nos dicen nuestras verdades. A veces tiene que llegar un completo extraño para decirnos algo que -en el fondo- sabíamos perfectamente bien… eso nos ofende, nos duele.

Como mexicanos, somos exageradamente sensibles cuando se meten con ‘lo nuestro’, armamos el drama del siglo si alguien en internet hace una receta de Pozole sin los estándares de nuestras abuelas y bueno, si alguien no sabe hacer tortillas, pero lo intenta, casi lo llevamos a tribunales internacionales.

En el fútbol somos igualitos: si lo dice alguien que no es mexicano, lo desacreditamos de inmediato, inmediatamente sacamos el infame argumento “es que no conoce el medio” y peor, nos enojamos en serio cuando algún foráneo nos recuerda nuestra terrible realidad de que no somos tan buenos como pensamos, pero esa es harina de otro costal.

Historias al respecto hay miles, tantas como películas, los últimos estrenos serían: “los argentinos hablan mal de la Liga MX Parte IV”, “El inexperto Frank De Boer cuestiona al consagrado Edson Álvarez” y ahora el nuevo éxito de taquilla: Jurgen Klinsmann dice que México nunca llegará al quinto partido… y nunca dicho con más razón:

“Es una pérdida de tiempo porque hablando de México, todos esperan que juegue el famoso quinto partido en el Mundial. Nunca vas a llegar a un quinto partido en un Mundial si juegas ante equipos como los que enfrentar ahora en la Nations League en Concacaf”.

"No se va a clasificar a ese quinto partido en el Mundial si juegas contra las selecciones a las cuales te enfrentas hoy en día en la Liga de Naciones Concacaf, no lo harás". Jürgen Klinsmann habló del porque México no avanza al quinto partido. pic.twitter.com/uPX6hkSkyh — Fútbol al Momento (@2Futalmomento) October 2, 2019

En tres líneas, la leyenda del fútbol alemán sentenció con claridad el pasado, presente y futuro del fútbol mexicano, algo que siempre hemos sabido: Mexico es bueno entre los más malos y así, es casi utópico llegar a ese quinto partido. Eso sí, siempre vamos a ir al Mundial, eso cada vez será más fácil, de hecho.

Otra vez, mientras el beneficio económico sea preponderante al futbolístico, no nos va a tocar ver una evolución real en la selección mexicana, quizás una gran coincidencia o un golpe de suerte nos ayude en algún momento, tal vez jugar de locales como cuando se logró el sueño en México 86, pero es claro que no estamos trabajando para poder estar realmente entre los mejores ocho del mundo.