6 cosas sorprendentes cubiertas por el seguro de propietario de vivienda

El dron de tu hija cae en un parque infantil y lastima a un niño. Los $150 en efectivo que obtuviste por algunos discos sencillos antiguos de James Brown resultan ser falsos. Una pieza del cohete SpaceX cae a la Tierra y destroza tu garaje con espacio para tres autos.

¡No te preocupes! Tu seguro de propietario de vivienda probablemente lo tiene todo cubierto.

Es posible que no lo sepas, pero tu póliza de seguro de vivienda (o de inquilino) puede cubrir toda o una parte de la factura por tus pérdidas o gastos relacionados. Pagará el tratamiento médico del niño herido por el dron y te reembolsará el dinero falso. Además, te ayudará a recuperarte de ese extraño ataque desde el espacio exterior.

“La mayoría de las personas no saben que tienen cobertura para un dron e incluso para los daños causados por meteoritos”, dice Loretta Worters, portavoz del Insurance Information Institute, una organización de la industria. De hecho, dice que el seguro de propietario de vivienda te protege de muchos riesgos y peligros más allá de los incendios, el robo de bienes y el daño climático, que son los más conocidos.

A continuación, se presentan 6 de los peligros y situaciones más sorprendentes que una póliza estándar suele cubrir. Revisa la letra pequeña en tu propia póliza o habla con tu agente para obtener detalles específicos sobre tu póliza.

1. Drones

Tu póliza puede cubrir daños o lesiones causadas por drones utilizados por los miembros de tu familia, ya sea que se produzcan dentro o fuera de tu propiedad, de acuerdo con el Insurance Information Institute.

¿Qué pasa si tu dron inadvertidamente fotografía a alguien que luego te demanda por invasión de la privacidad? Tu póliza también puede cubrir tu defensa en ese caso.

Y, como cualquier propiedad cubierta por tu póliza, si te roban el dron, el seguro de propietario de vivienda pagará su reemplazo, sujeto a un deducible. Por supuesto, solo tiene sentido presentar un reclamo si el precio de tu dron es mayor que tu deducible, así que asegúrate de hacer los cálculos primero.

Solo recuerda: Una póliza de propietario de vivienda cubre solo el uso de drones no comerciales.

2. La decoración del dormitorio de tu hijo

Tu seguro de propietario cubre los artículos robados de tu hogar y protege los bienes familiares cuando sales de casa. Eso incluye las cosas en el dormitorio de tu hijo. También incluye bienes robados de tu automóvil o barco (esas pérdidas no están cubiertas por tu seguro de automóvil o barco). El límite en dólares de esta cobertura suele ser del 10% de la cobertura total de todos tus bienes personales.

Solo recuerda: “Si tu hijo pasa un semestre en un apartamento fuera del campus que no es una residencia universitaria, es posible que no esté cubierto por la parte de la póliza de propietario fuera del hogar de los padres”, dice Worters. Por lo tanto, considera comprar una póliza de inquilino si tu hijo se encuentra en esta situación. Cubre el robo y la responsabilidad, por ejemplo, si alguien tropieza en la residencia de tu hijo, se lesiona y lo demanda, y para daños causados por incendio, humo y otros peligros.

3. Desechos espaciales y otros objetos que se caen

Los daños a tu hogar, edificios anexos y bienes personales por meteoritos, asteroides, aviones, cohetes, satélites y otros objetos que se caen están asegurados bajo una póliza típica de propietario de vivienda. Sin embargo, si un objeto celestial golpea tu automóvil, tendrás que presentar un reclamo ante la aseguradora de tu automóvil.

Solo recuerda: Con los daños causados por los árboles caídos o las ramas de los árboles, menos exóticos, pero mucho más probables que la basura espacial, debes presentar el reclamo ante tu aseguradora independientemente de si el árbol te pertenece a ti o a tu vecino.

4. Uso no autorizado de tu cajero automático, tarjetas de crédito o débito

Al igual que con el dinero falso, una póliza de propietario de vivienda o de inquilinos generalmente reembolsa hasta $500 en pérdidas por cada incidente, si alguien usa alguna de estas tarjetas para robarte dinero o comprar artículos en tu nombre. Lo mismo ocurre con los cheques falsos que involuntariamente cobras y las pérdidas que sufres debido a que alguien falsifica tu firma en un cheque.

“Este es un ejemplo en el que el deducible de tu póliza no se aplica”, dice Worters. En otras palabras, no tienes que cumplir con tu deducible antes de que el seguro comience; simplemente recibirás el pago de tus pérdidas de hasta $500.

Solo recuerda: A pesar de que tu póliza de seguro de vivienda te cubrirá, primero informa sobre la pérdida al emisor de la tarjeta y solicita al seguro de propietario de vivienda que reclame tu opción de respaldo. Las compañías de tarjetas de crédito y débito están obligadas a reembolsar o revertir los cargos o retiros no autorizados, excepto $50, siempre y cuando reportes el incidente dentro de las 48 horas de haberlo descubierto, señala Christina Tetreault, asesora principal de políticas de Consumer Reports. Lo mismo ocurre con las tarjetas prepagadas.

Si pierdes el plazo de 48 horas, el emisor de la tarjeta es responsable solo de devolver las sumas superiores a $500. En estos casos, presenta un reclamo con tu compañía de seguro de propietario para obtener un reembolso completo.

5. Destrucción del cementerio

Si una lápida, un ataúd u otra propiedad en una parcela del cementerio de tu propiedad se daña o es robada, tu seguro te reembolsará. Estás cubierto por los mismos peligros que con otros tipos de propiedad. Eso podría incluir, por ejemplo, daños por incendio o un objeto que se cae, vandalismo y robo de una lápida o estatuas.

Solo recuerda: El límite de cobertura generalmente es de hasta $5,000, dice Worters.

6. Mordeduras de perros y otros daños de mascotas

Si Nessie muerde a tu vecino, en tu propiedad o en otro lugar, las facturas médicas resultantes quedarán cubiertas por tu seguro de propietario de vivienda. También estás cubierto si tu mascota raspa la pintura del nuevo Audi de tu vecino o causa otros daños a la propiedad.

Solo recuerda: Esta cobertura se aplica solo al daño que tu mascota haga a otras personas y sus propiedades, no a las tuyas. Además, ciertas razas, como pit bulls, dobermans y chow chows, por ejemplo, generalmente no están cubiertas. Consulta tu póliza para conocer las reglas de tu aseguradora.

