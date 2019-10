Perdón Vela, pero no podrás jugar con Gio en un buen rato

El gerente general del LAFC negó cualquier posibilidad de que Vela sea cedido al terminar la temporada de la MLS

Pese a que en días recientes Carlos Vela ha declarado que no descarta jugar junto a su amigo Giovani Dos Santos próximamente, parece que eso no sucederá pronto, ya que el vicepresidente del LAFC descartó cualquier posibilidad de que sea este año o a inicios del próximo.

“Carlos ha jugado una temporada muy fuerte, tuvo pocas lesiones, casi todos los partidos los ha jugado. En noviembre (cuando la temporada termine) no se puede hacer un préstamo, tendría que ser hasta enero y eso no nos conviene, porque ya la próxima temporada vamos a jugar Liga de Campeones de Concacaf y no puedo imaginar que eso tuviera sentido”, señaló John Thorrington, el dirigente a ESPN.

¿Prestar a Carlos vela? John Thorrington, vicepresidente ejecutivo del #LAFC no lo cree posible. 🙅🏻 🙅🏻‍♂️#MLS pic.twitter.com/Cky0E94uin — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 5, 2019

Vela jugará mañana con el LAFC contra los Colorado Rapids, partido en el que podrá romper el récord de máximo anotador de la MLS en una temporada. Hasta el momento cuenta con 31 goles y está empatado con Josef Martínez, pero con un gol podría convertirse en el único dueño de esta marca.

🔥 #31 FOR CARLOS VELA 🔥 pic.twitter.com/VN72tlnR3N — Major League Soccer (@MLS) September 30, 2019