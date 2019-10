Zlatan ya no quiere que le recuerden su edad

A sus 38 años prefiere hablar de resultados

Zlatan Ibrahimovic, a sus 38 primaveras sigue dando grandes resultados como goleador, por ello ya no quiere que le pregunten su edad.

Aprovechando que es el cumpleaños de Zlatan. Nunca olvidemos que nos enseño que lo imposible es posible:✨ pic.twitter.com/hT2FCzv5K3 — Don Futbol (@DonFutboI) October 4, 2019

El delantero del LA Galaxy, quien cumplió un año más de vida esta semana, explicó por qué prefiere que la prensa le pregunte sobre su rendimiento en la cancha que sobre su edad.

“Cuando no hablamos de eso, me siento joven; cuando hablamos de eso, me siento viejo. No se si es bueno que me estén recordando mi edad”, comentó el artillero sueco en conferencia de prensa.

“Ibra“, quien está a tres goles de superar a Carlos Vela y Josef Martínez, los máximos rompe redes de la MLS en una temporada, justificó su rezago mencionando que tiene dos juegos menos que ellos.

“Trato de anotar goles en cada juego, es parte de mi responsabilidad, de lo que tengo que hacer para ayudar a mi equipo. Tengo 29 goles en 28 juegos, si tuviera la misma cantidad de juegos que los demás sería diferente”, mencionó.

Finalmente, agregó que prefiere ganar el campeonato con su equipo que el título de goleo individual, ya que el futbol es un juego de conjunto.

“Yo prefiero el triunfo colectivo, ganar ese juego (la final) es más importante. (Es mejor) el éxito colectivo, ya que el éxito individual viene con él. Así, si nos va bien como equipo, sé que lo estoy haciendo bien”, finalizó.