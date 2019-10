Anel Noreña rompe en llanto tras enterarse que José José será cremado

Visiblemente afectada por la noticia, la exesposa de "El príncipe de la canción" exigió que el cuerpo sea llevado a México

Durante la transmisión del homenaje a José José en el Miami-Dade County Auditorium, Anel Noreña quien se encontraba en el foro del programa “Ventaneando” de TV azteca, se enteró de la confirmación que Sara Sosa hacía sobre el destino del cuerpo del intérprete:

“Mi papá, originalmente, lo que quería era cremarse y que una mitad de su corazón estuviera en México y una mitad en Miami. La mitad (de sus restos) que estuviera en México, represente donde él nació, donde él creció, donde México lo vio florecer. Y la otra mitad en Miami, la ciudad que lo aceptó, que lo ayudó a renacer, a salir de las adicciones, (donde) conoció a mi mamá”, dijo Sarita.

Ante esta noticia, la exesposa de “EL príncipe de la canción” rompió en llanto pidiendo que se hable con el presidente de México para pedir que el cuerpo de José José sea regresado a su país.

En dicha entrevista, la madre de José Joel y Marysol Sosa exigió que los restos sean “prestados” y trasladados a México.

“No, claro que no, su papá debe de venir a México así como está para que todo México lo veamos, no no no” expresó indignada.