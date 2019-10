Elizabeth Gutierrez impactó Instagram y hasta Gaby Espino reaccionó

La amada de William Levy he dejado encantados a todos sus fervientes seguidores con su belleza

Elizabeth Gutiérrez compartió una fotografía en Instagram en donde aparece luciendo una falda vaquera con un crop top blanco. Cabe destacar que la pose es una de las más sexys de la celebridad en dicha red. Junto a la estampa la enamorada de William Levy escribió: “Kiss me under the light of a thousand stars”.

Cabe señalar que el atuendo es una creación de Claudia Fashions, amiga personal de la bella protagonista de telenovelas.

Ante el encanto de la imagen otras celebridades como Gaby Espino han reaccionado.