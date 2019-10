La esposa de “El Buki”, Cristy Solís, se lleva de maravilla con su hijastra Beatriz

View this post on Instagram

Cada día encierra infinitas posibilidades 🤗 🇨🇭 Acá veo a todas las chicas comerse pizzas 🍕 completas, toda la cerveza 🍺 del mundo y el chocolate 🍫 por toneladas. Nunca vi a nadie comerse lechuga 🥬 En que estamos fallando en USA 🇺🇸? 😂😂 pues ya la dieta será llegando 😆 #viajandoando #cristy #cristysolis #aquiyahora #embracingtoday #zurich 🇨🇭#Switzerland #serompioladieta