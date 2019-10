Un festín de fútbol por el mundo: Los partidos imperdibles de la Fecha FIFA con fecha y horario

Te decimos cuándo serán los mejores partidos para que los sigas de cerca

El mundo del fútbol internacional se prepara para la penúltima Fecha FIFA del 2019. El planeta entero se prepara para recibir partidos amistosos y eliminatorios para todas las instancias que se nos ocurran: Nations League, Eliminatorias Europeas, Sub 23 amistosos y en Asia, incluso, eliminatorias para la Copa del Mundo.

Durante los próximos siete días, partidos internacionales para llenarnos el ojo a manos llenas, algunos con rivalidades profundas o con implicaciones importantes, sobre todo de cara a la próxima Euro:

Holanda, escolta de Alemania e Irlanda del Norte en el Grupo C, protagonizará uno de los choques más atractivos de la jornada cuando reciba a los norirlandeses en Rotterdam. Los de Ronald Koeman tienen un partido menos y un triunfo llevaría a un triple empate en lo más alto de la zona.

Además, la subcampeona del mundo Croacia, quiere escaparse en lo más alto del Grupo E en su choque como local ante Hungría, seleccionado que junto a Eslovaquia suma 9.

Por su parte, de este lado del charco, la selección mexicana debuta en la Nations Cup de la Concacaf con dos partidos, uno en el exótico destino de Bermudas donde enfrentará al combinado local y uno más frente a Panamá en el Estadio Azteca en donde se espera que jueguen los jugadores estelares del Tri.

En Sudamérica, los amistosos entre Chile y Colombia, así como el Uruguay Vs. Perú acaparan la atención. Dos partidazos con toda la pasión del fútbol del cono sur y en los que nadie querrá dejar nada; por su parte, la Verdeamarelha estará jugando otro sensacional encuentro amistoso ante Senegal en Singapur.

Se viene un nuevo amistoso de la Selección Colombia🇨🇴 esta vez será contra la Selección de Chile🇨🇱 y estos son los números entre ambas selecciones.

El partido será este sábado a las 11 am.#SelecciónColombiaxLRD pic.twitter.com/jpVN6DVMCZ — La Ruleta Deportiva (@LaRuletaDeport) October 9, 2019

Aquí te presentamos los partidos imperdibles para esta semana de actividad de la Fecha FIFA para que hagas tus planes y prepares lo mejor de comer para disfrutarlos:

*Todos los horarios, con el tiempo del Este

JUEVES 10 DE OCTUBRE

Brasil vs Senegal | 08:00 horas | Amistoso

Holanda Vs Irlanda del Norte | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

VIERNES 11 DE OCTUBRE

República Checa vs Inglaterra | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Portugal vs Luxemburgo | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Islandia vs Francia | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Uruguay vs Perú | 19:00 horas | Amistoso

Bermudas vs México | 21:00 horas | Liga de Naciones Concacaf

SÁBADO 12 DE OCTUBRE

Colombia vs Chile | 12:00 horas | Amistoso

Noruega vs España | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Italia vs Grecia | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

México Sub-23 vs Argentina Sub-23 | 21:00 horas | Amistoso

DOMINGO 13 DE OCTUBRE

Bielorrusia vs Holanda | 12:00 horas | Eliminatorias Eurocopa

Estonia vs Alemania | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

LUNES 14 DE OCTUBRE

Bulgaria vs Inglaterra | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Ucrania vs Portugal | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Francia vs Turquía | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

MARTES 15 DE OCTUBRE

Suecia vs España | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

Liechtenstein vs Italia | 14:45 horas | Eliminatorias Eurocopa

México Sub-23 vs Argentina Sub-23 | 21:00 horas | Amistoso

México vs Panamá | 20:30 horas | Liga de Naciones de Concacaf