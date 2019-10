Vídeo: Lucía Méndez y Dulce aclaran motivo de risas durante homenaje a José José

Las cantantes fueron criticadas por su actitud

Luego de recibir críticas porque supuestamente se habían burlado durante la guardia de honor que hicieron a José José en el homenaje realizado en Bellas Artes, Lucía Méndez y Dulce aclararon la razón de sus risas.

“Cuando llegué al féretro con mi comadre Dulce, le hablé a José José como siempre le he hablado, como mi cuate, mi amigo, llegué y le dije: ‘José, de verdad que vale madre todo’“, dijo Lucía.

“No importante lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo. Elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprensivo. Y te conozco que eres muy sensible, por favor que tu espíritu esté contento y vale madre todo… Entonces mi comadre se rió“.

Dulce, quien junto a su amiga Lucía aclaró la situación en un video, señaló que al escuchar a su compañera le dio risa.

“Que te valga madre todo”, dijo Dulce. “Yo me reí, pero porque ella es muy simpática. Lucía es una de las personas más simpáticas que conozco. Sí lo eres, comadre, eres muy espontánea, extrovertida, ocurrente…

“Pero en ningún momento fue una burla. ¿Por qué no dicen que hicimos guardia dos veces? Cuando dicen que estábamos platicando, oh, tristeza, estábamos haciendo el Padre Nuestro“, agregó la cantante.

POR: Lorena Corpus