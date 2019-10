Productos de lavandería que desperdician mucho dinero

Las duras pruebas de Consumer Reports siguen descubriendo que algunos detergentes para ropa solo limpian un poco mejor que el agua y que algunas lavadoras usan mucha agua, pero dejan la ropa sucia y deslucida. Y algunas secadoras también tienen dificultades para hacer su trabajo, ya que tardan más de lo normal en secar completamente una carga.

Dicho desempeño mediocre significa que estarás tirando dinero por el desagüe al hacer cargas adicionales o al aumentar tu factura de energía.

Los aparatos de lavandería que no resisten el paso del tiempo también te costarán. Es por eso que incorporamos los resultados de las pruebas de laboratorio, la confiabilidad y la satisfacción del propietario en un puntaje general en nuestras calificaciones de lavadoras y secadoras.

Lavadoras

Lavadoras de carga frontal

La Electrolux EFL317TlW, $700, es actualmente el modelo con la calificación más baja de las docenas de lavadoras de carga frontal de tamaño completo que probamos. Obtuvo una calificación de Muy Buena en el rendimiento de lavado, pero no cuida las telas, por lo que obtuvo una calificación de Deficiente en suavidad. También es la más ruidosa y vibra más que la mayoría de las que hemos probado.

Entre las lavadoras compactas de carga frontal que hemos probado, la Whirlpool WFW5090GW, $1,150, es la peor en limpieza, calificada solo como Regular. Y las lavadoras compactas de carga frontal Whirlpool obtuvieron una calificación de Deficiente en la confiabilidad de la marca, por lo que CR no puede recomendarlas en este momento.

La Asko W6424W, $1,450, y la GE WCVH4800KWW, $930, ofrecen una limpieza decente, pero debido a sus calificaciones de confiabilidad de marca desfavorables tampoco podemos recomendar estas marcas de lavadoras compactas.

Lavadoras de carga superior de alta eficiencia (HE)

Muchas lavadoras de carga superior de HE, del tipo sin agitador, obtuvieron una calificación de Muy Buena en el rendimiento de lavado, su función principal. Sin embargo, la Samsung WA45N3050AW, $630, solo obtuvo una calificación de Regular en limpieza ya que deja muchas manchas en nuestras muestras.

Lavadoras de carga superior con agitador

Muchas lavadoras de carga superior con agitador que evaluamos obtuvieron una calificación de Buenas en el rendimiento de lavado, lo que significa que hacen un trabajo decente de limpieza, aunque pueden tener problemas con las prendas muy manchadas. (El pretratamiento ayudará).

Sin embargo, la GE GTW330ASKWW, $565, y Fisher & Paykel WA3927G1, $800, obtuvieron una calificación de Regular en el rendimiento de lavado, ya que dejaron gran parte de las manchas en nuestros tejidos de prueba. Lo mismo sucedió con la Roper RTW4516FW, Amana NTW4516FW y Whirlpool WTW4616FW, a pesar de usar más agua que otras máquinas con agitador. De hecho, estas tres máquinas obtuvieron una calificación de Deficiente en cuanto a eficiencia de agua. Todas cuestan alrededor de $400.

No todos los días una lavadora obtiene una calificación de Deficiente en el rendimiento de lavado, pero eso es lo que sucedió con la Speed Queen TR7000WN, $ 1,100, cuando la probamos en 2018. Desde entonces, Speed Queen dice que ha realizado cambios en esta lavadora.

Recientemente compramos y probamos la última versión de la Speed Queen TR7000WN, $1,100. Descubrimos que la limpieza ha mejorado, pero muchas de las manchas permanecieron en nuestras telas de prueba, por lo que solo obtuvo una calificación de Regular en el rendimiento de lavado, a pesar de haberse desempeñado bien en otras pruebas.

La Kenmore 20232, $400, obtuvo una calificación de Buena en el lavado, pero Deficiente tanto por la eficiencia de agua como por la eficiencia energética, lo que significa, en parte, que extrae menos agua de la ropa, por lo que el tiempo de secado es más largo.

Y según nuestra encuesta de miembros, Fisher & Paykel es la marca menos confiable de lavadoras de carga superior con agitadores y obtiene una calificación de Deficiente. Actualmente, CR no puede recomendar esta marca de lavadoras con agitador.

Secadoras de ropa

Cualquier secadora hará el trabajo, eventualmente. Pero una secadora que desperdicia dinero puede llevar más tiempo, usar calor más alto o secar demasiado la ropa cuando quieres ropa un poco húmeda.

Todo esto perjudica las telas y usa más energía. La Whirlpool WHD862CHC, $1,800, es una secadora de bomba de calor híbrida que ahorra energía pero solo obtuvo una calificación de Regular en el rendimiento de secado. Eso es porque se tarda más tiempo que la mayoría de las que hemos probado.

La LG WM3997HWA, $1,820, y la Kenmore Elite 41002, $1,425, son aún peores en cuanto al secado, y obtuvieron una calificación de Deficiente por el trabajo. Ambas son máquinas lavadoras-secadoras todo en uno.

Incluso cuando una secadora funciona bien en nuestras pruebas, hay que tener en cuenta la confiabilidad de la marca. Nuestra encuesta de miembros muestra que las secadoras eléctricas Hotpoint y Fisher & Paykel de tamaño completo obtuvieron una calificación de Deficiente, y Samsung, Frigidaire y Roper recibieron solo una calificación de Regular. CR no recomienda estas cinco marcas en la actualidad.

Entre las secadoras de gas, actualmente no podemos recomendar las secadoras de gas Fisher & Paykel, Electrolux, Hotpoint y GE porque obtuvieron una calificación de Regular en confiabilidad de la marca. Nuestras calificaciones de secadoras ofrecen todos los detalles.

Detergentes para ropa

Con los detergentes para ropa puedes desperdiciar dinero de dos maneras. Ahora que el detergente está concentrado, es fácil usar demasiado si no lo mides. Esto también puede desperdiciar agua, ya que un exceso de espuma puede hacer que la lavadora extienda el ciclo de enjuague.

Y luego están los detergentes que no quitan las manchas comunes, como el aceite corporal, la suciedad y el pasto. Entre los detergentes líquidos, Xtra Plus OxiClean y Sun Triple Clean tuvieron dificultades para limpiar en nuestras pruebas, y también lo hicieron Arm & Hammer 2-in-1 Power Paks con OxiClean, paquetes de detergente de una sola carga. Encontrarás opciones mucho mejores en nuestras calificaciones de detergentes para ropa.

Cómo lavar tu ropa como un científico

¿Quieres proteger tu ropa favorita de la decoloración y el encogimiento en el lavado? En el programa de televisión Taller del Consumidor, James Dickerson, director científico de Consumer Reports, ofrece consejos para prolongar la vida de tu ropa.

¿Deberías lavar la ropa con agua caliente?

¿Crees que tu ropa sale más limpia con agua caliente? El experto en electrodomésticos de Consumer Reports, Emilio González, explica al presentador Jack Rico del programa de televisión “Taller del Consumidor” por qué podría no ser necesario lavar la ropa a una temperatura más alta.

