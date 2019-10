Otra masacre en México deja 15 muertos, mientras AMLO se resiste a cambiar de estrategia

El presidente se limitó a decir: "Muy lamentable esto"

CHILPANCINGO – Un nuevo enfrentamiento, ahora en Iguala, entre criminales y elementos del Ejército mexicano, dejó un saldo de 14 civiles y un militar muertos.

Según los informes oficiales, ayer por la tarde un convoy de soldados se desplazaba por la carretera federal Iguala-Chilpancingo, y a la altura de la comunidad de Topochica se encontró con un grupo de hombres armados que iban a bordo de tres vehículos.

Tras el enfrentamiento, un helicóptero del Ejército sobrevoló la zona porque presuntamente en el lugar había más hombres armados.

Las autoridades aseguraron las armas, granadas y los tres vehículos que utilizaron los pistoleros.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno no regresará a una estrategia de guerra, con altos índices de letalidad.

“A mí no me han dicho: ‘oiga, hay que barrer y hay que escarmentar, como era antes’. Eso ya no, eso ya no. La paz, la tranquilidad son frutos de la justicia. No vamos nosotros a utilizar la misma estrategia”, manifestó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador lamentó la muerte de 14 civiles y un militar luego del enfrentamiento ocurrido ayer en Iguala, Guerrero.

“Lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida de 14 seres humanos. Muy lamentable esto”, aseguró el Mandatario.

De acuerdo con el presidente, el militar fallecido habría abatido con una ametralladora a los 14 civiles, luego de un enfrentamiento con un convoy de hombres armados a bordo de tres vehículos en la Carretera federal Iguala-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Topochica.

“Tengo el informe. Fue un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes”, afirmó López Obrador.